Las obras seleccionadas para el 60º Salón de Artes Visuales de Entre Ríos

El jurado integrado por los reconocidos artistas Adriana Cassini (Santa Fe), Claudio Osán (Paraná) y Laura Zelaya (Colón. ER) dio a conocer las 80 obras que competirán por los Premios Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" que este año distribuye más de un 1.700.000 pesos en premios. Dichas piezas integrarán la muestra de artes visuales más numerosa y federal que cada año puede disfrutarse en la provincia como corolario del clásico Salón organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.



De un total de 234 obras postuladas se seleccionaron 80

Sección Arte Cerámico Secundini, Paz (Dos obras); Heit, Sonia Soledad (Obra: Ellas); Mateos, Clorinda (Obra: Infinitud en lo pequeño); Albornoz, Mirta Mariela (Dos obras); Pagotto, Eleonora (Obra: Conexión); Zacur, Daniela Paola (Obra: Es mi culpa, perdón); Troncozo, Zulma Selsa (Obra: H20). Sección Arte Textil Guiffrey, Silvia Graciela (Obra: Delia); Ugalde, Constanza (Obra: Estoy hecha de retazos); Herrera, Mariela Isabel (Obra: Cuatro hermanos); Gevara, Nadia Sofía (Obra: Los ausentes); Alberto, María Fernanda (Obra: Ojo de agua); Beker, Ludmila (Dos obras); Almada, Lilian (Obra: Bitácora); Villarraza, Pamela (Obra: Instrucciones para sentir un rio); Fries, Noelia Noemí (Obra: Una poesía visual textil); Longo, Valeria Anahí (Obra: Mi andar); Zapata, Rebeca Gisela (Obra: Gesto íntimo); Frioni Ferreyra, María Gimena (Obra: Multiplicación del punto). Sección Dibujo Ulrich, Camila Lucía (Obra: Mar de almas); Andrade, Luis María (Obra: Jugando con la espera); Vesco, Miguel Ángel (Obra: Paraná 120 años); Alcobo, Exequiel (Obra: Humillación decorativa); Trespadermez, Fabricio Manuel (Obra: Redención); Garello, Ana María (Obra: La naturaleza me habita. Síndrome de anidamiento); Vercellino, Aldo (Obra: Aparición de la virgen en un boceto); Quinteros, Federico (Espejo distorsionado); Gaioli, Nora (Dos obras); Zárate, Jorge Luis (Obra: Suficiente); Barreto, Agustín Alejandro (Obra: Con-fusión elemental); Amarillo, Carina (Obra: Cuerpos en disolución digital); Bonus, Alberto Federico (Obra: Diseñando sueños); Zapata, Rebeca Gisela (Obra: Cuerpo humedal). Sección Escultura Riccardi, Mario Martín (Obra: Fruto transgénico); Godoy, Ramón Héctor (Obra: Cuál); Bertos, Guido (Obra: Máquina de la felicidad III – Cómo construir un horizonte); Vidal, Adriana Raquel (Obra: Los nidos); Flores, Agustina (Obra: Mojarritas del río Paraná); Vidal, Justino (Obra: Cielo de mercurio); Pereyra, Horacio Alfredo (Obra: Fulan); Ayala, Damián Alberto (Obra: Memorias del río); Rodríguez, Martín (Obra: Desconfiguración). Sección Grabado Ugalde, Constanza (Obra; Mala yerba (xilografía, alpillera)); Villafañe, Johanna María (Obra: Nagare KO-Y); Prinsich, Jaqueline (Obra: Raíces); Aranda, Matías (Obra: Cables. Composición 1); Faggi, Juliana (Obra: Estudio sobre el valor); Milocco, Mario Daniel (Obra: Cuando esto pase...); Ríos, Leticia (Dos obras); Valdez, Walter Emiliano (Obra: Loca rayada); Bonus, Alberto Federico (Obra: La última impresión). Sección Pintura Rupp Raffo, Tomás Enrique (Obra: La dignidad compartida); Noya, Olga Ester (Obra: Aceptar); Salinas, Florencia (Obra: Desnudo monocromo); Martínez, Fernando (Obra: Colecciono recuerdos); Vasquez, Francisco (Obra: La Danza); Arellano, Diego (Obra: Exceso y saturación en paisaje); Horsmann, Adriana María (Obra: Mujer 1); Mercado, Lucas Ariel (Obra: Cauces 1); Colombo, Silvia (Obra: Otylia); Vesco, Miguel Ángel (Obra: Mi familia); Villarraza, Ricardo (Obra: El detrás); López, Luz (Obra: Cuerpos disidentes); Trespadermez, Fabricio Manuel (Obra: Requiem); Vercellino, Aldo (Obra: Está por verse); Sabattini, Florencia (Obra: Flotación I); Acosta, Jorge (Obra: Sin Título); Pereyra, Horacio Alfredo (Obra: Epifanía del purgatorio); Gaioli, Nora (Obra: Lunaris); Larrosa, Carlos Alberto (Obra: Entre Simone e Isabel); Cardozo, Julieta Denise (Obra: Fin del encuentro); Troncoso, Mauricio Edgardo (Obra: La odisea de la carne); Saigg Reffino, Carlos Miguel (Obra: Deconstruyéndome); Centurión, María de los Angeles (Obra: Número 23); Bonus, Alberto Federico (Obra: Sin Tìtulo I).



La instancia de premiación se llevará a cabo el próximo 10 de octubre y estará a cargo del mismo jurado, en tanto que la ceremonia de entrega de premios y distinciones se realizará durante la inauguración de la muestra prevista para el 3 de noviembre a las 20 hs con acceso libre y gratuito en la sede del Museo, Buenos Aires 355 de Paraná.



Sobre el Jurado

Adriana Cassini

Nacida en San Jorge, Santa Fe en 1971. Estudia diseño de indumentaria y Tecnicatura en diseño Equipacional, donde lo espacial comienza a tomar un papel importante en sus diseños. Incursiona en el muralismo, con trabajos particulares. Se forma en técnicas de telar, en el centro tradicionalista de Cañada de Gómez. Participa en numerosas ferias artesanales del país, así como también de muestras de arte colectivas, en diferentes localidades, como Rosario, Córdoba, Paraná, San Jorge y Carlos Pellegrini. Expuso en el Centro Argentino de arte textil de la ciudad de Bs As. (Caat). Participa en encuentros de muralismo en Bolivia y Argentina, México y Ecuador, colaborando en murales colectivos y luego pintando los propios. Tomó clases con reconocidos pintores de seda como Silvia Botta, talleres de creatividad con la reconocida artista Silke, con Andrea Cavagnaro y Araceli Pourcel,y otros artistas plásticos de renombre. Participó en la Bienal de Arte textil realizada en Uruguay, con una obra seleccionada, donde tomó talleres de perfeccionamiento en la técnica de Escultura en fieltro, con la artista internacional Esther Weber. Actualmente investiga e interactúa con las técnicas de fieltro húmedo, impresión botánica y diferentes técnicas textiles, expuso en el Centro Argentino de Arte Textil (CAAT) en varias oportunidades y en una oportunidad realizando una muestra propia junto a la artista María Alejandra Asensio. Actualmente lleva adelante un proyecto llamado Geografía del Encuentro, junto a Asensio, consistente en la cocreación de piezas textiles artísticas, talleres y residencias textiles a partir del encuentro con la naturaleza y las artes.



Claudio Osán

Nació en Paraná, Entre Ríos. Profesor Superior en Artes Visuales y Licenciado en Artes Plásticas. Ha realizado numerosas muestras en la ciudad de Paraná, dentro del país, como así también en el extranjero. Ha obtenido distinciones como el 1º Premio en la Sección Dibujo del LXXXI Salón Anual Nacional de Santa Fe y el 1º Premio de Dibujo del XXXII y XXXVII Salón Anual Provincial de Entre Ríos, el 1º Premio de dibujo del LXXXI Salón Nacional de Santa Fe entre otros. También ha sido acreedor de becas y cursos internacionales, entre ellos, el Seminario de Sargadelos en España. Sus obras fueron expuestas en "Arte Ba '97", en el Honorable Congreso de la Nación, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Marbella, España 2000-2003, en el VI Salón Internacional de Arte Digital - Cuba, en la III Salón Internacional de Grabado en Sofía-Bulgaria y en la III Bienal Internacional de Dibujo y Arte Gráfico de Novosibirsk-Rusia. Ha dado numerosas conferencias, cursos y seminarios entre los que figura el de Arte Experimental en el 1º Congreso de Artistas Plásticos de Entre Ríos, el de Arte y Multimedia en Convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Curso de Dibujo de Figura Humana en el Museo Provincial de Bellas Artes "Pedro E. Martínez". Actualmente se desempeña como Profesor Titular de la Cátedra Dibujo I de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



Laura Zelaya

Escultora, artista cinética argentina. Nacida en el seno de una familia de artistas visuales, padre pintor, madre escultora en madera su interés y relación con el Arte viene desde sus primeros años. En 1976 se traslada a una casa de artistas en Berlín, Alemania, gracias a una beca de su madre. Gran parte de su tiempo lo pasó principalmente en los estudios de sus padres, pero también en los de otros artistas. De regreso a Argentina, estudió teatro y escenografía en el Conservatorio de Arte Dramático, centrando su trabajo en el tratamiento de la imagen y el espacio escénico. En el año 2000 comienza a investigar el movimiento mecánico, incorporándolo a su trabajo. Sus obras se encuentran en colecciones privadas y museos dentro y fuera de Argentina. Ha recibido numerosos premios y distinciones entre los que se destaca el Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos en la Sección Escultura en el 58º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos 2021 y recientemente el Premio Beca Residencia Windgate, Museum for Art in Wood, Philadelphia USA.