Sigue abierto el Concurso Literario de la Biblioteca Popular del Paraná

Hasta el 16 de octubre, permanece abierta la inscripción para participar del Concurso Literario Internacional Biblioteca Popular del Paraná - Edición 2023. Los interesados podrán presentar cuentos breves con tema libre desde cualquier parte del mundo.“Está abierta la convocatoria para participar del Concurso Literario e invitamos a participar presentando cuentos breves, que no superen las 800 palabras; el tema es libre y la convocatoria es de carácter internacional porque pueden enviar cuentos desde cualquier parte del mundo, escritos en idioma castellano”, explicó ala responsable de Comunicación de la entidad, Belén Perezlindo.Son tres las categorías para participar: Adultos (de 18 o más años), Adolescentes (de 14 a 17 años) y Preadolescentes (de 10 a 13 años).El envío de las obras deberá realizarse a través de la Página de Internet de la Biblioteca Popular del Paraná: www.BibliotecaPopular.org . Desde allí los interesados podrán completar un formulario con sus datos personales y adjuntar el cuento, el cual no debe superar las 800 palabras. “En el archivo adjunto solo debe figurar el título del cuento y su desarrollo; ningún dato personal del autor, ni seudónimo, porque el jurado no tiene que saber quien escribió ese cuento”, aclaró al respeto.“Habrá tres primeros premios y menciones de publicación en cada categoría, los que serán publicados en una antología literaria que estamos a punto de publicar con los cuentos ganadores del año pasado”, ponderó la bibliotecaria al repasar: “El concurso se desarrolla desde 2010 y hemos podidos sostenerlo en el tiempo, lo cual es importante para la biblioteca y los escritores”.Por cualquier consulta los interesados pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: comunicacion@BibliotecaPopular.org