Bibliotecarios intercambian experiencias y aprendizajes en una reunión en Paraná

Bajo el lema “Bibliotecas: necesarias para una sociedad libre, igualitaria e informada”, se desarrolla en Paraná la 54° Reunión Nacional de Bibliotecarias y Bibliotecarios. El encuentro –que se realiza en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos- tiene por objetivo propiciar un espacio para que el colectivo profesional reflexione sobre el posicionamiento de las bibliotecas en estos tiempos, particularmente ante el avance del pensamiento único y de la inteligencia artificial.Las actividades son organizadas en conjunto con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), la Biblioteca de la Legislatura, la Secretaría de Cultura, la Vicegobernación de la provincia, y el Consejo General de Educación a través del Plan Nacional de Lecturas en Entre Ríos.Al respecto, el director de la biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa, destacó ala importancia de la decisión adoptada por ABGRA “para federalizar los encuentros por lo difícil que es para los bibliotecarios el trasladarse por el país”.“No está bueno reunirnos en espacios centralistas sin conocer lo que pasa en nuestro interior profundo; y estos encuentros nos dan la posibilidad de conocer las bibliotecas zonales, charlar con los bibliotecarios cuyas realidades no son diferentes a las de los de Buenos Aires, pero las soluciones si son diferentes”, fundamentó Santa al comentar: “Uno, que tiene un camino recorrido, puede contar experiencias, hablar de financiamiento, de proyectos y conectarnos, que es la sinergia que da este encuentro en el interior del país”.En la oportunidad, dio cuenta de las características de la entidad que dirige. “La biblioteca del Congreso de la Nación es muy particular y única en el mundo por su forma de trabajo; tiene 3.6 millones de libros, más 1.1 millón de piezas hemerográficas, pero lo más destacado es el personal, que es único por su experiencia y compromiso”, comenzó.Y continuó: “Es una biblioteca parlamentaria que decidió ser una gran biblioteca de atención a la gente para ofrecer igualdad y oportunidad al estar abierta a la comunidad durante la mayor cantidad de tiempo posible, de 8 a 00. Y nos centramos en lo social porque creemos que la biblioteca es un espacio de encuentro y, al ser un lugar del Estado, el usuario o lector tiene que ver el mejor espectáculo de su vida porque no tendrá la posibilidad de ir a otro espacio”.“No es gratis porque la gratuidad es relativa porque la pagamos entre todos, por eso, cuando somos muy rigurosos al administrar fondos del Estado”, remarcó y aclaró que “en promedio, pasan casi dos mil personas por día, en los siete edificios de la biblioteca”.