Oro Verde lanza loteo para residentes y se podrá pagar en hasta 120 cuotas

. Serán aproximadamente 60 terrenos y se reabrirá el Registro de Demanda Habitacional para quienes aún no se inscribieron.. Además, esta mañana ingresó la Ordenanza del Círculo de Viviendas municipal al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación.en el Edificio municipal ubicado en Los Zorzales y Los Ceibos. Las personas que ya estén inscriptas no tendrán necesidad de renovar sus datos.Al respecto, el intendente Oscar Toledo afirmó, "es un día muy especial para todas las personas que conformamos el Gobierno municipal porque estamos anunciando un nuevo loteo que permitirá a las familias de Oro Verde contar con un terreno propio en el que proyectar su casa".“Esto es posible gracias a la creación del. Ese porcentaje nos permite no sólo tener espacios verdes, sino poder contar con nuevos lotes para los vecinos de nuestra localidad” afirmó Toledo. También resaltó el tipo de terrenos al que tendrán acceso los compradores, "los lotes se entregarán con todos los servicios como agua, electricidad, cloacas y pavimento”.En el mismo sentido, agregó otro aspecto relevante del Loteo Municipal: “quiero contarles a los oroverdenses que esta política habitacional que venimos llevando adelante no le va a significar al Municipio ningún gasto extra”.Además, señaló que esta mañana se envió al Concejo Deliberante la Ordenanza de regulación del Círculo de Viviendas municipal para el tratamiento que será esta semana.El Banco de Tierras Municipal se creó por Ordenanza en 2013 y es una reserva de tierras destinada a la construcción de viviendas sociales, espacios públicos comunitarios y espacios verdes. No sólo cuenta con terrenos, sino que también permitirá, mediante la utilización de los fondos que ingresan por pago de cuotas de anteriores loteos, financiar la puesta en marcha del Círculo de Viviendas municipal.