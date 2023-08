“La Justicia va a los barrios” asesoró a vecinos de barrio Cáritas de Paraná

El programa “La Justicia va a los barrios” estuvo este miércoles en el Centro Integrador “Unidos somos más” del Barrio Cáritas de Paraná. La iniciativa tiene como objetivo acercar el servicio de Justicia a las personas sin necesidad de que concurran a los Tribunales de la localidad. Se apunta, con esta propuesta, a una vinculación directa que permita una ágil respuesta para colaborar en la solución de las inquietudes de vecinos y vecinas.“Contamos con la presencia de un defensor para trámites de violencia familiar, divorcios, separaciones, tenencia de hijos, cuota alimentaria y cualquier cuestión de familia; también está una fiscal para tratar cuestiones penales o para asesorarse sobre problemáticas vinculadas al narcomenudeo, que ocurren en los barrios de Paraná y los vecinos tienen miedo a denunciar; las juezas de Paz para cualquier trámite que necesite certificación de gratuidad; y otorgamos turnos para renovación de DNI y cambios de domicilio a través de los turnos de Anses”, especificó ael juez Penal de Menores, Pablo Barbirotto.Y fundamentó los motivos del programa que impulsa el Poder Judicial entrerriano: “Muchas veces, los vecinos no se animan a ir a Tribunales porque lo ve como un ambiente hostil; a los abogados y a cualquier persona nos cuenta cuando no sabemos dónde ir para realizar un trámite; o quizás no tienen con quién dejar los chicos o no tienen como trasladarse por más que estemos a diez cuadras del centro cívico”.“No solo pueden iniciar un trámite, sino que también pueden asesorarse sobre dudas que tengan desde el punto de vista legal”, explicó el juez. De hecho, ejemplificó: “Quizás les llega una demanda por desalojo, no la contestan porque no saben cómo accionar y eso hace que pierdan el derecho de poder actuar a tiempo”.“Es una actividad muy importante para nuestro territorio, el que pueda llegar la justicia a los barrios y con el apoyo de la universidad, para distintas actividades, y con el hospital para tareas de vacunación”, completó, por su parte, Soledad Alem del Centro Integrador “Unidos somos más”.“Hay vecinos a los que les cuesta ir hasta Tribunales, entonces, que ellos bajen al territorio, ayuda muchísimo porque los vecinos se acercan y se sacan las dudas”, ponderó.También se desarrolló un taller de RCP y hubo un stand sanitario integrado por estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, las secretarías de Inclusión Estudiantil y Promoción de derechos y de Integración con la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER. “Estas actividades fortalecen el lazo y el vínculo con una comunidad con la que la FCVyS realiza sus prácticas educativas territoriales”, valoró Erwin Gómez.“Y completamos esquemas de vacunación”, mencionó Lorena Comas del hospital Domagk.