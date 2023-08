El Museo Provincial Forclaz ya dispone de paneles solares

Un crecimiento exponencial

El Museo Provincial Molino Forclaz cumplió 10 años, y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, junto a la secretaria de Cultura, Francisca D`Agostino, y la secretaria de Energía, Silvina Guerra acompañaron la celebración.En la oportunidad se dejaron inaugurados los paneles solares adquiridos a través de un aporte otorgado por la provincia. Tendrán la función de generar la energía necesaria para alimentar en su totalidad las instalaciones y el predio del museo. También se inauguró un mural del artista Javier Domínguez, que representa las tres corrientes inmigratorias europeas que llegaron a la zona.Las autoridades provinciales fueron recibidas por el intendente de Colón, José Luis Walser; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; la viceintendenta de San José, Marisa Follonier; el director de Turismo de Pueblo Liebig, Diego Cuarroz; el director del museo, Juan Buet, y el presidente de la Asociación de Amigos del Molino Forclaz, Horacio Rougier.En relación a los 10 años de trayectoria del museo, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, recordó que una de las primeras acciones de los ocho años de gobierno de Gustavo Bordet fue visitar este museo. "Tomamos el desafío de que este museo crezca y lo primero que hicimos fue construir todo el complejo de baños con accesibilidad", señaló."Seguimos en constante comunicación para todas las acciones que se realizaron, pero no lo había visitado y hoy veo un crecimiento exponencial. Inauguramos los paneles solares que le dan sustentabilidad para el turismo, pero también se ha trabajado en la accesibilidad, la iluminación y otros proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto muy ambicioso para generar una sala 360, que motive a las y los más pequeños, a través de las nuevas tecnologías, a aprender mucho más del Molino Forclaz", comentó Ávila.El director del Museo Provincial y Monumento Histórico Molino Forclaz, Juan Buet, expresó que es un día "de fiesta. No solo para la gente de nuestra institución sino también para toda la región, porque notamos el cambio después de la declaración de museo provincial. Los cambios que se vienen son muy grandes y le van a dar cada vez más prestigio".El director agradeció a las autoridades y a la gente "por todo el respaldo y reconocimiento" y destacó que el museo "ha tenido en estos 10 años una aceptación muy grande, ha crecido tanto que hasta nosotros nos vemos sorprendidos”. Hizo notar que "hace 17 años que estoy trabajando y he visto el Molino cuando venían 1.300 personas por año, y ahora sólo el fin de semana largo pasado recibimos más de 900 personas"."Esto es una empresa, hoy tiene un movimiento de gente y hay que mantener esa empresa y cuanto más gente viene, más cosas y detalles hay que atender. Estamos trabajando en eso, en darle al molino Forclaz el lugar que merece, que es ser un museo de primer nivel".Por su parte, D`Agostino señaló que “desde la Secretaría de Cultura estamos felices de poder estar nuevamente, he venido muchas veces y cada vez que lo hago hay algo distinto en este museo”. Agradeció a la gente de la Asociación, que ayuda mucho al Molino y siempre están generando nuevos proyectos", al igual que al municipio de San José. "Con recursos provinciales, municipales y de la Asociación vamos llevando adelante este gran proyecto y este espacio bellísimo que se merece recibir cada vez más visitantes".“Hay que valorizar lo que tenemos”, dijo luego y celebró “en este recorrido de estos 10 años del Molino cómo ha crecido, lo cual tiene que ver mucho con la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet, no sólo en este museo sino en otros de la provincia. Ha sido la gestión que más museos ha inaugurado, lo que no ocurría desde hace muchos años en Entre Ríos, además de revalorizar un montón de espacios", acotó.Finalmente, hizo notar que, "más allá del valor histórico y simbólico que tiene para todos los habitantes de la región y los entrerrianos, este lugar genera recursos económicos porque moviliza turismo y servicios; por eso es muy importante tener presente y no olvidarnos de que el apoyo a la cultura también lo es a nuestro sistema económico".Por otro lado, en el caso de la Secretaría de Energía, Guerra comentó que colaboraron con la Asociación, dado que “ellos habían solicitado un subsidio para la instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía, para tener un porcentaje de lo que se consume de energía sustentable. Así que a través de un decreto se otorgó un subsidio de 2.300.000 pesos del Fondo de Desarrollo Energético de la provincia que se usa para llegar a los hogares con energía eléctrica, gas y a los parque industriales; y en este caso para colaborar con la cultura".La instalación fotovoltaica en el Molino Forclaz es en red, consta de 10 paneles solares con una potencia aproximada de 3.000 Watts, que le permiten cubrir el 50 por ciento de su consumo. Lo sobrante pasa a la red eléctrica, como energía renovable distribuida. La instalación es la primera dentro de un organismo gubernamental que tendrá el medidor bidireccional bajo la Ley Nº 10.933, cuyo objetivo es que el total de la energía de Entre Ríos sea renovable en un 30 por ciento.El Molino Forclaz, es un ícono de la provincia que representa el trabajo, esfuerzo y tesón de los inmigrantes que poblaron no sólo Entre Ríos, sino la Argentina. Este lugar transporta a una cultura donde el trabajo y el sacrificio eran las bases para el crecimiento personal, familiar e institucional.Fue construido entre 1888 y 1890 por Juan Forclaz y constituye un símbolo del esfuerzo y tesón de los primeros colonos que habitaron la colonia San José en Entre Ríos.Fue declarado Museo Provincial Molino Forclaz el 29 de agosto de 2013, mediante el decreto Nº 2941 del Ministerio de Cultura y Comunicación.En la oportunidad, se entregó un aporte del gobierno al Club Social y Deportivo San José por 3.000.000 pesos.Al respecto, el presidente del club San José, Marcos Andrés Fabre, precisó que con el aporte del gobierno provincial se comprará “el piso que estaba faltando para terminar un micro estadio de vóley”. “Nuestra institución compite a nivel nacional en el vóley femenino hace más de 12 años y necesitábamos un espacio para esta actividad, tanto en femenino como en masculino", señaló, al tiempo que indicó que esperan que la obra concluya antes de fin de año.