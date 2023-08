CAFESG apuntala fiesta del estudiante junto a Estudiantes Concordienses Unidos

En el marco de un Convenio articulado entre la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y ECU (Estudiantes Concordienses Unidos) se implementa el Programa Fortalecimiento de la Fiesta del Estudiante, una serie de acciones y capacitaciones solicitadas por los estudiantes.



Taller de Expresión Artística- Teatro para carrozas Humorísticas. Se desarrolló una clase en el salón de CAFESG de la cual participaron estudiantes de las 11 carrozas Humorísticas.



Se trabajó en torno a la representación, "Representar" es ponerse en situación, en la realidad del otro, desarrollo de las capacidades de expresión y comunicación, se analizó la estructura de un guión, los chistes, la expresión corporal y distintas técnicas actorales. Participaron alrededor de 70 estudiantes en el encuentro inicial; Se realizarán tres encuentros más en la Estación Norte, con los estudiantes que conforman el elenco de cada carroza. El taller está a cargo del docente Andrés Gauna.



Capacitación en RCP y Primeros Auxilios, se realizaron dos jornadas a cargo del Técnico Superior en Emergencias Médicas, Antonio Poelman, de dicha instancia participaron alrededor de 140 estudiantes que realizan carrozas alegóricas y humorísticas quienes recibieron herramientas básicas para saber cómo actuar en situaciones de emergencia o urgencias que pueden suceder durante la confección de las carrozas y en la vida cotidiana, se abordaron los siguientes temas: Activación del Sistema de Emergencias, Heridas abiertas y cerrada. Manejo y control de las heridas, hemorragia nasal, hemorragia bucal, heridas con elementos punzantes, Quemaduras térmicas, quemaduras eléctricas, traumatismos osteo-articulares. Esguinces, Luxaciones y Fracturas. Hipotensión, Hiploglucemia, Convulsiones. ACV (accidente cerebro vascular), Muerte Súbita, Infarto, conceptos básicos del RCP, maniobras de RCP, Conocimiento y utilización del DEA (Desfibrilador Externo Automático).



Capacitación en Seguridad e Higiene, se realizaron 8 (ocho) jornadas de capacitación en el salón Auditórium de CAFESG, turno mañana y tarde destinadas a estudiantes que realizan carrozas alegóricas y humorísticas. En esta oportunidad participaron un total 846 jóvenes de las promociones 2023 -2024 de las escuelas que realizan carrozas humorísticas y alegóricas



La capacitación teórica consistió en brindar las nociones básicas de Seguridad e Higiene que los jóvenes deben tener en cuenta dentro del galpón y durante la construcción de las carrozas: riesgo eléctrico, uso de máquinas eléctricas, soldadoras, amoladoras, taladros, sierras, riesgo de incendio, trabajos en altura, clases de fuego, uso de matafuego, medidas de higiene en los espacios de trabajo. Etc. Los chicos tuvieron además la oportunidad la oportunidad de observar en diferentes videos los accidentes que pueden ocurrir al no tomar las medidas de precaución necesarias, mostrando e identificando posibles riesgos y conversando con los jóvenes sobre las medidas de seguridad que se deben implementar a los efectos de evitar posibles accidentes. La capacitación en Seguridad e Higiene estuvo a cargo de la Ingeniera Paula Basso del Pont, personal de CAFESG.



Por otro lado, se trabaja en forma conjunta con la Comisión Directiva en el asesoramiento y acompañamiento de diferentes gestiones, el aporte de fotocopias, premios, etc.