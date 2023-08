Se realizó una inspección en el refugio de caninos de Pueblo Belgrano

A partir de los legajos Nº 6229/23 “Beltrame, Ana y otros s/ su denuncia” y Nº 6285/23 “Carbo Viviana Eugenia s/ su denuncia”, personal especializado de la Policía de Entre Ríos realizó una inspección en el refugio para caninos que alquila la Municipalidad de Pueblo Belgrano. Según la actuación del médico veterinario policial, Dr. Fernando Müller, los animales del refugio se encuentran “sanos, saludables y en buen estado”.



En los legajos mencionados, las denunciantes señalan: “se observa actos de canibalismo, animales sin castrar, mal alimentados, enfermos y con heridas graves, todo en total estado de abandono”. En ese marco, y a partir de la investigación de la fiscalía, el médico veterinario policial Fernando Müller junto a personal especializado de la División Criminalística concurrió al Establecimiento Costa Brava, donde se encuentra el predio de refugio para caninos de la municipalidad.



Los profesionales desarrollaron una inspección exhaustiva del lugar y los animales allí presentes. Tal cual lo expresado en el acta del hecho y el informe médico se realizó una examinación de veinte canes, once machos y nueve hembras que “se observan en buen estado alimentario y sanitario” es decir que no existe animales mal alimentados, enfermos y con heridas graves. Además el Dr. Müller señala que en el refugio y en los animales “no se observan señales de canibalismo”. Asimismo es preciso remarcar que todos los animales del refugio están castrados, desparasitados y con la vacunación correspondiente al día.



A su vez es necesario aclarar que a raíz de la imagen donde se muestra el cuerpo de dos animales sobre el suelo de un estanque y se asegura “a pocos metros del lugar se podía ver un perro muerto y dos cachorros muertos dentro de lo que parecía un estanque seco”. Sobre esta cuestión, la inspección policial identificó que “se observa un tanque australiano el cual está en estado de abandono. Lugar donde dentro del mismo se observan restos de dos cabritos pequeños, uno de pelaje negro y blanco y otro marrón y blanco”, constatando en acta que no se trata de canes. Además, el personal manifestó, y consta en expediente, que el lugar señalado se encuentra fuera de los límites del espacio alquilado por la municipalidad.



Para tranquilidad de los vecinos de Pueblo Belgrano, la municipalidad informa que viene realizando una campaña de castración y vacunación antirrábica en pos de controlar la superpoblación y proteger a los animales, con una inversión anual que supera los cinco millones de pesos. La campaña de castración se lleva adelante de manera gratuita, masiva, temprana, abarcativa, sistemática y extendida, tal cual lo establece el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos de la Red de Políticas Públicas. Gracias a la respuesta positiva de la comunidad, al día de la fecha, se ha cumplido el 100% de la demanda de los vecinos.



Por último, la Municipalidad de Pueblo Belgrano lamenta "que el cuestionamiento a las políticas públicas y al trabajo de profesionales se realice de manera irresponsable, con el único fin de confundir al vecino sobre los beneficios del proyecto de tenencia responsable, y con ello evitar el éxito del mismo y el cuidado de los animales".