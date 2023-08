Salud se reunió con farmacéuticos para elaborar preparados magistrales

Este miércoles, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, acompañada por la directora General de Prestaciones de la cartera, Karina Muñoz, recibió a los farmacéuticos Perla Luz González de Falcón y Gustavo Perren, quienes participaron de la redacción de los Manuales de Buenas Prácticas y de elaboración de preparados magistrales y oficinales (también denominados Códex).



La premisa del encuentro fue darle difusión a estos documentos y garantizar las condiciones técnicas para facilitar el acceso a estos preparados a fin de cubrir las necesidades de pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, que en muchos casos no están contempladas por la industria farmacéutica.



Dichos documentos cuentan con información precisa acerca de la elaboración de fórmulas magistrales. Es decir, contienen el procedimiento estandarizado para que los medicamentos se hagan de la misma manera en todas las farmacias, buscando la seguridad, eficacia y calidad del medicamento individualizado, guardando respeto por las normas nacionales e internacionales de unificación de criterios en preparaciones magistrales.



En la oportunidad, la ministra sostuvo: “Mantuvimos una reunión de trabajo muy importante, centrada en dos componentes esenciales: Uno principalmente dedicado a la constitución de la red de farmacias magistrales en la red de efectores de salud pública de nuestra provincia, donde la idea es poder comenzar en los hospitales cabeceras de las cuatro regiones sanitarias de la provincia y, en ese marco, poder acompañar el proceso de formación en relación a buenas prácticas de preparaciones magistrales de uso pediátrico que ya se viene desarrollando y que ha sido elaborado por la farmacéutica Perla de Falcón”.



La funcionaria señaló que estas prácticas están identificadas en el Código Farmacéutico de Entre Ríos, “y además, cabe aclarar que las fórmulas magistrales ya tienen su especificación en la séptima edición de la Farmacopea Argentina, en cuyo texto oficial se codifican los principios activos y excipientes y los productos farmacéuticos”.



Velázquez recordó que el principal objetivo de la Farmacopea Argentina es “promover la salud pública, por eso es que este Ministerio de Salud adhiere a estas buenas prácticas en el sentido de establecer las especificaciones necesarias para definir la calidad física, química o biológica de sustancias medicinales y excipientes destinados para uso humano. De eso se trata el acompañamiento que hace este código, que es importantísimo para seguir desarrollando la red de la capacitación y la formación de los profesionales, no solamente farmacéuticos sino también los profesionales médicos, para constituir esta red de farmacias magistrales, en las que además se deberá cumplir con todas las condicionalidades técnicas (edilicias, de equipamientos y de los insumos necesarios) para poder formar parte de la red”.



Por su parte, el otro componente abordado en el encuentro fue el congreso hospitalario que se va a desarrollar en las próximas semanas en Paraná. “Donde no solamente hablamos del auspicio y la declaración de interés ministerial, sino también para poder abordar allí tres ítems que nos parecen sumamente importantes y a los que está abocado este ministerio como lo son la prescripción responsable, la prescripción magistral y la receta electrónica”, señaló Velázquez.



A su turno, la farmacéutica Perla L. G. de Falcón indicó: “Nos hemos reunido con la ministra para agradecerle el trabajo realizado y porque interpretó el alma con el que fueron redactados los Códex. Hoy nos plantamos de tal manera que tanto los farmacéuticos hospitalarios como los comunitarios estamos en condiciones de cubrir las necesidades de pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes”.



En este sentido, explicó que “la farmacia magistral tiene la virtud de poder elaborar medicamentos individualizados, es decir, aquellos que necesita cada individuo en determinadas concentraciones y formas, que la industria no puede realizar porque son muy pocas las personas que tienen esta problemática”. Detalló además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce unas 8.000 enfermedades poco frecuentes y Argentina no es ajena a esta problemática: en el país existen aproximadamente 5,2 millones de personas que padecen estas patologías, mientras que en Entre Ríos la cifra oscila el 7 por ciento de la población.



“Los profesionales que hacemos estas formulaciones magistrales tenemos el altísimo compromiso de cubrir todos los grises que la industria farmacéutica no puede, ya sea por infraestructura o por razones económicas, de manera tal que estamos en condiciones de elaborar esas pequeñas cantidades de productos que implican un permanente estudio, una gran dedicación y ponernos en contacto con otros colegas” sostuvo González de Falcón.



Por su parte, el farmacéutico y asesor técnico de la dirección General de Prestaciones del Ministerio de Salud, Gustavo Perren afirmó: “Le hemos traído a la ministra la propuesta de crear una red de farmacias magistrales en la provincia. El fundamento de la red se centra en el paciente, para que pueda tener en la cercanía el medicamento que necesita para acceder a su tratamiento farmacológico y, en el caso de que sea un individualizado, lo pueda conseguir tanto en el hospital como en una farmacia comunitaria y no tenga que trasladarse de un lugar a otro”.



Asimismo, remarcó que se están dando los primeros pasos para la conformación de la red, que en un primer momento estaría integrada por los cuatro hospitales de referencia de la provincia y aquellas farmacias comunitarias que tengan los laboratorios habilitados y cuyos farmacéuticos estén capacitados para hacer estas fórmulas.



En tanto, otra de las propuestas fue la posibilidad de presentar la Resolución Nº 1694/20 MS, que es la que aprueba los Códex, en un Congreso que se va a realizar en Paraná en el mes de octubre. Acerca de los Códex La elaboración de los Códex requirió un trabajo minucioso que llevó aproximadamente 10 años. La redacción y confección estuvo a cargo de miembros de la Comisión de Formulaciones Magistrales del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, precisamente, fueron partícipes Perla González de Falcón, Gustavo Perren, Silvia Suárez y Alicia Falcón.



Cabe señalar que por medio de la Resolución N° 1694, del 18 de mayo de 2020, la ministra Sonia Velázquez resolvió aprobar el Códex Farmacéutico de Entre Ríos y el Códex Farmacéutico de Entre Ríos II, de Buenas Prácticas en Farmacia de Preparaciones Magistrales de Uso Pediátrico.



En esta línea, para su correcto uso e implementación fue necesario capacitar a farmacéuticos hospitalarios y comunitarios de la provincia, como así también a médicos, en el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Cofaer.