Congreso Internacional del Maíz: irán científicos, periodistas y deportistas

El maíz, un cultivo estratégico

El mundo y la producción de alimentos

Entre otros, estarán, ex capitán de River; Roberto Abbondanzieri, ex jugador de Boca Juniors; y ambos ex jugadores de la Selección Argentina de Fútbol. También se sumará al panel el multicampeón paranaense de Turismo Carretera,En el mismo sentido, para analizar y dialogar sobre la coyuntura mundial y nacional, participarán periodistas como Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni, entre otros y otras. El CIM2023, se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, los días 12 y 13 de septiembre. La inscripción es libre y gratuita, con cupos limitados, a través de www.congresointernacionaldemaiz.com.ar El maíz es el cultivo que más atención concita desde hace ya algunos años, cuando superó a la soja en cantidad de toneladas cosechadas, cuando se observan las inversiones que requiere y los rindes que se logran.En este marco, Argentina tiene una amplísima experiencia y es referente mundial en cuanto al cultivo, con nombres que son de relevancia en los temas importantes.Nombres como Norma Formento, investigadora del INTA; Roberto Peralta, especialista en Protección Vegetal, Octavio Caviglia, investigador de INTA y Conicet; Eduardo Sierra, ingeniero agrónomo especialista en climatología agrícola, Roberto de Rossi, docente e investigador de Fitopatología; María Elena Otegui, investigadora de Conicet, INTA y facultad de agronomía de la UBA; Gabriel Espósito, referente de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Pablo Guelperin, docente universitario y coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, y decenas de oradores más, estarán presentes para compartir sus conocimientos y de esta manera lograr que el productor y contratista pueda tener más herramientas que hagan más rentable su negocio.A su vez, estarán presentes deportistas reconocidos que invierten y producen en el campo. Tal es el caso de Leonardo Ponzio, ex capitán de River, Roberto Abbondanzieri, ex Boca Juniors; y ambos ex jugadores de la Selección Argentina de Fútbol; y actualmente productores agropecuario; también se sumará al panel el multicampeón paranaense de Turismo Carretera, Mariano Werner.Por otro lado, y entendiendo que el productor desarrolla su actividad en la coyuntura mundial y nacional, estarán presentes para dar sus puntos de vista, periodistas de la talla de Hugo Alconada Mon, el politólogo y especialista en elecciones, Lucas Romero, y el periodista e historiador Carlos Pagni.También se intentará reflexionar sobre el negocio inserto en la necesaria internacionalización, y en esos temas dará su opinión, entre otros oradores, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.La inscripción para el evento es libre y gratuita, con cupos limitados, para ello, ingresar a www.congresointernacionaldemaiz.com.ar