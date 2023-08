El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebró su 125º aniversario

El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebró este sábado su 125º aniversario con un brindis de honor del que participaron socios, miembros directivos, ex dirigentes y responsables de instituciones amigas. “Es el recordatorio y la presencia permanente que instamos a que se mantenga viva la flama de esos pioneros que creyeron en esta ciudad e invirtieron todos sus recursos para hacerla grande”, comunicó ael responsable del organismo, Marcelo Quiroga.Desde la sede ubicada sobre calle 25 de Mayo 28, Quiroga confirmó que el CeCIP es “la entidad empresaria gremial más antigua de la provincia” y manifestó su orgullo por el aniversario “porque es una entidad que nunca cerró sus puertas, desde el 26 de agosto de 1898 cuando un grupo de comerciantes, empresarios, profesionales y vecinos se reunieron para aunar criterios, voces y esfuerzos en defensa de un sector que era incipiente en esa época, pero pujante, cuando Paraná recién salía de su categoría de Villa de la Baxada”.“Esta entidad creció a la par de la ciudad y, década tras década, se fue convirtiendo en más pujante y acompañado por la labor de todos sus socios, directivos y el trabajo continuo de la actividad económica que ha logrado sostener este edificio, que fue inaugurado en 1930”, ponderó.Finalmente, Quiroga se refirió a la situación económica actual para el sector comercial. “El grado de incertidumbre es tal que es imposible visibilizar un horizonte claro, vinculado a la incertidumbre económica porque no hay parámetros y la mayoría de los comercios de la ciudad no reciben mercadería de fábricas o importadoras, y cuando lo hacen, no tienen precios. Es una situación angustiante en todo el país y esperamos que todo se soluciones, que la economía se acomode y nos permita continuar con nuestra actividad”, expuso.