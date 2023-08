IOSPER respondió al reclamo de Femer e implementa aumento del arancel a la orden

Ante el reclamo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que reclamó por la declinación de los honorarios médicos, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) "reaccionó políticamente rápido, asumió el compromiso de proseguir con el pronto pago, readecuó aranceles, tras la devaluación y logró el compromiso de la entidad que nuclea a los médicos para que sus representados no cobren plus", afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.El funcionario destacó que, "ante la Preocupación de Femer, Iosper actuó rápidamente y convocó ayer a la entidad"."La Obra Social ratificó su compromiso de continuar con el pronto pago, lo que significa que continuará abonando entre 24 y 48 horas hábiles de presentada la factura. Además, solicitamos a Femer articule un mecanismo para que sus representados no les cobren plus a afiliados de la prestadora de salud".Por último, Cañete precisó que Iosper ajustó el arancel para septiembre, habida cuenta de la devaluación ocurrida a mediados de agosto. "Nos comprometimos a implementar un 18 por ciento de actualización arancelaria a la orden de consulta, llevándola a 4.923 pesos, costo que será absorbido por la Obra Social, lo que totaliza un 122 por ciento acumulado de enero a septiembre".En la reunión también se acordó "realizar reuniones cada 15 días para analizar el comportamiento de algunos profesionales nucleados en Femer", dijo Cañete.