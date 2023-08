La Sinfónica interpretará la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler

Bajo dirección de su director Artístico, Luis Gorelik, la OSER continuará festejando el 75 Aniversario de su creación interpretando una de las obras más icónicas de todos los tiempos, la Sinfonía No. 1 “El Titán”, de Gustav Mahler.



El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita por orden de llegada.



Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.



Por radio

El concierto, que comenzará a las 20.30, se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar



Orquesta Sinfónica de Entre Ríos



Creada en el año 1948, fue dirigida en los primeros años por Francisco Garcilazo, Severo Sánchez, Eugenio Orlando y Armando Bariglola. A partir de 1954 asumió la dirección el Mtro. Oscar Giudice, quien condujo el organismo durante veinte años, siendo sucedido respectivamente, por José Carlos Carminio Castagno y Reinaldo Zemba, quien fue director de la orquesta durante treinta y dos temporadas.



En marzo de 2010, el gobernador de la Provincia, Sergio Urribarri, designa a Luis Gorelik como director artístico del organismo, iniciándose en ese momento un proceso de puesta en valor artístico e institucional que continúa hasta el presente. La OSER se destaca entre las orquestas argentinas por su permanente compromiso con el público de su provincia, habiendo mantenido durante toda su historia una continua presencia en todas las locaciones del territorio entrerriano, así como presentaciones en Buenos Aires, Montevideo, etc.



En el año 2013 y con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones, la OSER grabó el CD titulado “Poema Fluvial”, el cual recibió ese mismo año el Premio Gardel “Mejor CD de Música Clásica”.



A lo largo de sus 75 años de vida, la Sinfónica de Entre Ríos ha recibido a importantes solistas y directores nacionales e internacionales, como Martha Argerich, Bruno Gelber, Rafael Gintoli, etc. En el año 2019 la OSER ha recibido las siguientes distinciones: Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, otorgada por el Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a la trayectoria, y Premio Konex, Diploma al Mérito, como Mejor Orquesta de la década en el período 2010 al 2019.