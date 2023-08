Se realizó un encuentro sobre incendios forestales en la escuela de canotaje

La escuela de canotaje de la municipalidad de Paraná fue el escenario de un importante encuentro destinado a abordar la problemática de los incendios forestales. Esta iniciativa apuntó a aquellos habitantes de la zona ribereña que frecuentemente interactúan con el río y su entorno.El guardaparque, Elías Sigura, compartió conlos detalles de este encuentro, resaltando su enfoque colaborativo: "Estamos llevando a cabo una charla introductoria para establecer una colaboración efectiva con los guardaparques de la región. En este caso, se sumaron los guardaparques del Parque General San Martín, quienes cuentan con experiencia en incendios forestales".Sigura destacó que “a medida que avance esta colaboración, se planifican capacitaciones adicionales con el objetivo de involucrar a más personas en la lucha contra los incendios, especialmente en la temporada de calor, cuando los combustibles son más susceptibles a encenderse”.Las charlas abarcaron una serie de temas fundamentales. Sigura explicó: "Estamos abordando cuestiones como la naturaleza del fuego, los factores que desencadenan un inicio y la velocidad de propagación. Por ejemplo, cuando hay fuertes vientos, el fuego puede expandirse de manera mucho más rapida. Además, enfocamos en la seguridad personal, evitando que el deseo de ayudar no ponga en riesgo y que no queden personas atrapadas en un incendio".En cuanto a las causas de los incendios, Sigura señaló que en la mayoría de los casos son el resultado de acciones humanas negligentes., indicó. No obstante, mencionó que en ocasiones los incendios también pueden ser naturales, ocasionados por factores como los rayos en tormentas o el efecto de lupa generado por botellas en días de calor extremo.La prevención fue el enfoque primordial de estas charlas. Sigura subrayó la importancia de acciones como asegurarse de apagar adecuadamente las fogatas en ambientes naturales. “Este trabajo preventivo se lleva a cabo en lugares como Islote Curupí o la Isla Puente”, concluyó el guardaparque.