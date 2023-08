Se disputa la instancia provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita

Las actividades comenzarán el sábado 26 de agosto desde las 14hs en el Complejo Escuela Hogar donde se desarrollarán capacitaciones para cada una de las disciplinas que compiten en los juegos. Luego, a partir de las 18 hs en Casa de la Cultura de Entre Ríos tendrán lugar las competencias de Videominuto, Teatro y Danzas.Al siguiente día la cita será en la Sala Mayo (Costanera de Paraná) a partir de las 14 hs con las muestras de las disciplinas de Pintura/Dibujo, Cuento, Poesía, Historieta, Canto Solista, Conjunto Musical y FreeStyle. El cierre del evento contará con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales; además está prevista la actuación de la banda "Las Gildas". Cabe destacar que las actividades en la Sala Mayo son abiertas a toda la comunidad y gratuitas.La final provincial de los juegos es organizada en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná."Los Juegos Culturales Entrerrianos Evita es un programa histórico de la Secretaría de Cultura que es articulado con el Ministerio de Cultura de la Nación y con una importante cantidad de municipios entrerrianos. Estamos orgullosos de este programa porque es el más antiguo de la Secretaría y el más federal. Tenemos generaciones de gurises y gurisas que se han formado artísticamente con esta propuesta. Este año serán 122. Ellos y ellas no solo muestran su talento, sino que también se encuentran con sus pares, tejen redes, se capacitan y comparten" celebró Francisca D´Agostino secretaria de Cultura de Entre Ríos.Y agregó "Queremos que la comunidad nos acompañe, especialmente el domingo en la Sala Mayo que están previstas las muestras artísticas de todas las disciplinas. Será un gran encuentro interdepartamental para compartir y celebrar a nuestros artistas".Canto Solista (Sub 15)Priscila Lascof, Villa Clara;Sebastián Maffei, Concepción del Uruguay;Elisa Ferreira, Villa Alcaráz;María Nievas, Chajarí;Candela Heis, ParanáCanto Solista (Sub 18)Valentina Firpo, Crucecitas;Ignacio Sartori Cabrera, Larroque;Lucila Candia, San José de Feliciano;Natalia Hidalgo, Villa del Rosario;Mailén Farías, ParanáFotografía (Sub 15)Ana Sol Martínez Cruz, Aranguren;Brisa Biondini, 1°de Mayo;Irene Lorda, Federación;Valentina Ordoñez, DiamanteFotografía (Sub 18)Sol Villagra, Gdor. Macia;Fiama Bel, Herrera;Iris Pereira, Sauce de Luna;Rodrigo Morales, Federación;Priscila Chávez, Región VPintura/Dibujo (Sub 15)Ambar Jauretche, Lucas González;Brunella Tarquini Palacios, Ubajay;Sabrina García, Santa Elena;Sofía Rebollo Barreto, San Salvador;Genaro Ferrando, Colonia Avellaneda.Pintura/Dibujo (Sub 18)Jeremías Cejas, Gral.Galarza;Kendra Ugón, Concepción del Uruguay;Guadalupe Medina, Sauce de Luna;Iara Avalos,Chajarí;Manuela Portoman, VictoriaCuento (Sub 15)Inés Iglesia, Gral. Galarza;Lucas Godoy, Concepción del Uruguay;Abril Gutiérrez, Santa Elena;Máximo Berterame, Santa Ana;Nehemías Osan, VictoriaCuento (Sub 18)Fernanda Maidana, Gral. Galarza;Daiana Armoa, Ubajay;Cesar Olarte, Villa del Rosario;Constantino Osan, CampsPoesía (Sub 15)Helena Morana, Gral. Galarza;Sofía Casas, Colonia Elia;Victoria García Lena, Chajarí;Facundo Ríos, DiamantePoesía (Sub 18)Yanina Bernardt, Gdor. Macia;Magalí Basualdo, Concepción del Uruguay;Alexander Mayer, Feliciano;Florencia Segovia, Federación;Milagros Solís, VictoriaFreeStyle (Sub 15)Lucca Garcia, Nogoyá;Jazmin Puetto, Concepción del UruguayFreeStyle (Sub 18)Mateo Peromo, Thiago Suarez, Concepción del Uruguay;Augusto Azcarate Villalba, Federal;Ivo Jara Reniero, Lautaro Cadillac, Chajarí;Marcos Kornisky, Oro VerdeDanza Individual Categoría ÚnicaBrisa Lescano, Gobernador Macia;Gimena Gonzalez, Ubajay;Lara García, San José de Feliciano;Sofía Ayelen Guiano, Chajarí;María Belén Santillán, ParanáConjunto Musical Categoría ÚnicaNatalia Suetig, Uriel Galeano, Tomas Crettaz Paolini, Gobernador Macia;Augusto Irrazábal, Didier Claret, Basavilbaso;Brenda Corvalan, Kiara Escobar, Jonathan Giménez, Luis Velazquez Espindola, Bovril; Alesio Duarte, Demian Stivanello, Delfina Ibarrola Zaupa, Victoria Barenphi, Concordia; Seidel Herbel, Haydeé Trossero, Emily Riquel, Daira Degiovanni, General RamírezCelina López Muñoz, Angelina Yane, Delfina Ronchi, "Yuyito verde entrerriano" Nogoyá; Stefania Luna, Yazmin Romani, Julia Gonzalez, "Esa voz" Urdinarrain;Osvaldo Verón, Talia Montes Oviedo, Antonella Rodriguez, "Cuando la bomba" San José de Feliciano;Cipriano Ríos, Mirian Mendoza, Andrea Moser, "Espiando desde el mondongo" San Salvador;Esperanza Insaurralde, Julieta Varisco, Jaime Gómez, "Leyenda de la yerba mate" ParanáPareja de Danzas (Sub 15)Junita Porciel, Airton Caminos, Nogoyá;Agostina Deretich, Nicolás Venencio, Ibicuy;Camila Monsalvo, Facundo Monsalvo, San José de Feliciano;Maira Guerrero, Santino Fink, Los Charrúas;Trinidad Cáseres, Emanuel Ojeda, VictoriaPareja de Danzas (Sub 18)Antonella Castillo, Pedro Cabrera, Nogoyá;Avril Sciutto, Lorenzo Taffarel, Larroque;Alma Cerros Masetto, Thiago Salini, Los Charrúas;Micaela Mildenberger, Luciano Gómez, CerritoVideominuto (Sub 15)Milagros Cruz Martínez, Aranguren;Zoe Roldan, Villa Mantero;Nicolás Silva, C del Uruguay;Lisandro Monserrat, Santa ElenaVideominuto (Sub 18)Santiago Engel, General Galarza;Bruno Pastor, Villa ManteroTeatro Unipersonal Categoría ÚnicaMicair Zaragoza, Villa Clara;Máximo Pereyra, Concepción del Uruguay;Valentina Quintana, San José de FelicianoFotografía PCD Categoría ÚnicaYamila Guhérrez, Urdinarrain;Nahiara Mendoza, Santa ElenaHistorieta Categoría ÚnicaTobías Villanueva, Ibicuy;Catalina Abrigosario, Paraná