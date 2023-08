Reconocieron a los ganadores del Concurso Literario “Premio Juan L. Ortíz”

Más libros para la Biblioteca Provincial



Reconocieron a los ganadores de la VII Edición del Concurso Literario Provincial “Premio Juan Laurentino Ortíz”, que anualmente realiza la Biblioteca Provincial de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Durante la premiación –que se realizó este miércoles en la sala de lectura de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos-rescató la palabra de los flamantes jóvenes poetas.Este año, el primer premio fue para el poema "Quién es la otra" de Manuela Mántica de la ciudad de Paraná; el segundo premio le correspondió al poema "El pensador Macedonio Fernández" de Santiago Baez Sione también de la ciudad de Paraná.“El corazón de su poema define mi pregunta neurótica y por eso también es un poema que me sorprendió, me encontré con esa extrañeza”, comentó la flamante ganadora a Elonce. De hecho, Mántica refirió que, “uno nunca escribe para un concurso, porque son poemas que surgen de la necesidad de escribir y cuando eso se encuentra con un reconocimiento es una sorpresa”.“Un poema es una conversación, que no tiene tiempo, entre el escritor y el lector porque uno nunca sabe cuándo leerán su poesía”, destacó la joven poeta. Es que las obras fueron leídas por alumnos de la escuela Centenario, invitados a la premiación.Baez Sione, por su parte, fundamentó: “Me encantó participar y me sorprendió el premio porque no me lo esperaba y me dejó bastante desconcertado, pero quería sentir el gusto de la participación porque nunca había presentado ni publicado nada”. El joven contó que escribe desde los 16/17 años y ha sido un lector de las poesías Juan L. Ortiz y Mastronardi.Durante la premiación, el poeta artista plástico Luis Alberto Salvarezza hizo entrega a la Biblioteca Provincial de más de 40 libros de su autoría y, en total, de todos los entrerrianos, de más de 1500.“Hay primeras ediciones, 150 libros firmados por sus autores y reilustrados; cuando salió la camioneta –un proyecto que generaron Martín y German Carlomagno- se me cayó una lágrima porque sabía que venían a un hermoso lugar, pero venía mi vida, la del docente y escritor”, contó emocionado. “Cada página tiene un instante de mi vida”, reafirmó.En la oportunidad, Salvarezza recomendó la consulta de las obras entrerrianas “porque nuestra literatura es maravillosa y refleja a nuestra provincia, como dijo Romani, recordando el poema Entre Ríos de Juan L. Ortiz, muestra esa mujer temblorosa de verde y azules, y ese latido, forma del conocimiento, que es la literatura entrerriana”.