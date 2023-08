Destacan el crecimiento de las mujeres entrerrianas en la construcción

Mayor participación de mujeres

Mujeres Construyen

Presencias

La vicegobernadora Laura Stratta se reunió con autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, referentes de la UOCRA, empresarios y trabajadoras para compartir experiencias y resultados del programa “Mujeres Construyen”, que promueve acciones para la incorporación de mujeres a un ámbito laboral masculinizado.“Creo mucho en el trabajo en equipo y este programa muestra a las claras que cuando uno trabaja articuladamente y cuando cada parte se compromete, las cosas funcionan. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer”, comenzó diciendo la vicegobernadora en el encuentro que se desarrolló este martes en la sede de Paraná, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Delegación Entre Ríos.Stratta consideró que “los procesos siempre son lentos y graduales, pero siempre lo importante es que podamos estar transitándolos, abriendo puertas y generando oportunidades. Y esto requiere no solamente de la definición y de la decisión, sino también del trabajo en territorio, humanizando las decisiones y los procesos”. Y resaltó: “La articulación entre las diferentes áreas del gobierno, la articulación público-privada, la referencia de UOCRA también ha sido muy importante”.En esta línea, la vicegobernadora mencionó el programa “Conductoras Entrerrianas”, que puso en marcha la Vicegobernación de Entre Ríos a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, en articulación con la Cetacer, la CNRT y empresas del sector privado.El objetivo de dicho programa es promover medidas de acción positiva que garanticen la paridad en un ámbito históricamente vinculado a la población masculina. “Si hay un 50% de las mujeres que se capacitaron y que hoy están trabajando, ya es un montón, antes no había ninguna”, destacó.Stratta valoró la instalación y ejecución de la agenda de inclusión e igualdad calificándola como “virtuosa” y explicó: “Para quienes creemos en la política, que la política repara y transforma, esta tarea que nos dimos ha sido una tarea de igualar en oportunidades”.En tal sentido, se refirió al impacto de la Ley de Paridad Integral en nuestra sociedad, destacando su mayor virtud: el modo multipartidaria y multisectorial en la que se gestó la normativa. “Estos resultados muestran un proceso de trabajo en equipo y el modo en que podemos generar esos acuerdos para construir bases de igualdad por donde caminar y tener una sociedad mejor y más justa cada día”, remarcó.Finalmente, la vicegobernadora valoró a las mujeres que se animaron a emprender este programa. Además, agradeció a Camarco, a la UOCRA, a las empresas participantes y a las autoridades del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia como así también al equipo de la Vicegobernación de Entre Ríos.Por su parte, la presidenta de la Delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú, explicó que el motivo del encuentro es compartir experiencias y resultados del programa “Mujeres Construyen” y expresó: “Más allá de todas las dificultades que hemos tenido, hoy la participación de las mujeres en las obras aumentó y se ha ido impulsando desde todos los lugares. Primero desde una decisión política, desde un acompañamiento tanto institucional como gremial y empresarial”.Y continuó: “Hay gente que realmente cree en el proyecto, que han acompañado para sostener a las chicas que están en la obra”, dijo la empresaria. Mencionó que hay mujeres trabajando en la obra escuela, pero también en las obras viales, de vivienda, de infraestructura escolar y también en obras gas.Tras la reunión, se hizo un recorrido por el predio donde se construye la Unidad Educativa de Nivel Inicial del barrio Procrear de Paraná.En tanto, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard destacó el programa y el trabajo que se realizó desde su área a cargo. Habló del desarrollo de la obra y dijo que “los resultados están a la vista”. “Celebramos y acompañamos la iniciativa”, agregó.“Se está dando en muchas obras donde aparece el trabajo de la mujer por eso valoramos mucho este programa. Un programa que no tiene retorno, al contrario, está para incrementar y mejorar”, señaló.El convenio establece un trabajo conjunta entre las tres instituciones para generar trabajo para la inclusión de los colectivos de mujeres y diversidades, promoviendo la inversión pública; también la formación y capacitación profesional con certificaciones respectivas; y la capacitación en perspectiva de género para las empresas y asociaciones gremiales relacionadas. En ese sentido, se propone generar espacios de “Obra Escuela” con el objeto de insertar en el mercado laboral a las trabajadoras sujetas de este proyecto, en diversas especialidades como albañilería, armadores, maquinistas viales, instaladores, topografía, capatacía, dirección de obras, entre otras.Del encuentro también participaron el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la secretaria de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Eugenia Mayr; la presidenta de la Comisión de Diversidad y Género de la Camarco, Nancy Hornus; los empresarios Hugo Antivero y Maximiliano Peterson y la empresaria Fabiana Szczech. Por parte de la Vicegobernación, la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath y la coordinadora de Labor Parlamentaria del Senado, Sofia Uranga. Estuvieron presentes, además, representantes de la UOCRA y trabajadoras de la obra.