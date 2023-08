20 Años de UIER: miradas sobre el impulso de la institución

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) celebra este 1 de septiembre sus primeros 20 años de joven historia. La palabra de quienes presidieron la entidad y definieron distintas líneas de gestión en pos de impulsar diferentes acciones en defensa de los intereses sectoriales y del desarrollo de los pueblos y ciudades de la provincia.



Héctor Motta (2003-2007)

Hace 20 años fundamos la UIER. Tras una primera reunión con "Polo" Senger, volvimos a realizar una convocatoria y superamos las 20 personas de toda la provincia. Las empresas más importantes prestaron su conformidad, su apoyo y acompañaron este sueño de tener una entidad en defensa de los intereses de los industriales y que apostara por tener normas acordes al desarrollo de la provincia y al crecimiento industrial. Uno de los primeros objetivos era ordenar los parques industriales.



Como entidad de defensa participativa y que aglutina los intereses de los industriales de la provincia, fue un puntapié inicial, que continuó convirtiéndose luego en una de las entidades líderes de la provincia. Creo que ese liderazgo se mantiene hasta hoy.



Estuve presente 17 años en la entidad e incluso representé a Entre Ríos en la Unión Industrial Argentina. Es necesario que haya miembros que realmente tengan la voluntad y el compromiso de continuar con ese ideario de tener presencia en la entidad nacional para expresar los intereses de la provincia. Es importante decir presente en Buenos Aires.



Hoy más que nunca, debemos seguir apostando por la Unión Industrial de Entre Ríos, que creamos con la finalidad de que sea una entidad importante para las industrias de la provincia. Entre Ríos tiene por delante un mayor crecimiento y desarrollo, por lo que el rol de la UIER es fundamental.



Ricardo Guimarey (2007-2008)

La UIER ha sido una organización de suma importancia durante estos 20 años, nucleando a las industrias de Entre Ríos, acompañándolas en su crecimiento y desarrollo, capacitando al sector, como así también apoyando e impulsando decisiones conjuntas que han sido claves para la evolución de nuestro sector.



La entidad posicionó a nuestras industrias como un sector relevante en la provincia, no sólo por el potencial económico que genera para Entre Ríos sino también por su capacidad empleadora y la evolución permanente que ha tenido. Se han logrado beneficios y mejoras no solo para sus socios sino para todo el sector. Además, es de gran importancia como se ha trabajado con las diversas uniones industriales de otras provincias y al igual con la Unión Industrial Argentina, compartiendo buenas prácticas y haciendo también un gran grupo que busca objetivos similares.



En Entre Ríos hay un gran potencial humano y tecnológico para avanzar hacia el desarrollo industrial de la provincia. Estos 20 años de la UIER son un gran comienzo de todo un camino por recorrer por las industrias de nuestra provincia. En lo personal y desde Lafedar somos parte desde sus comienzos y seguiremos apoyando la unión del sector y su permanente engrandecimiento con el apoyo y compromiso de siempre.



Carlos Galuccio (2008-2012)

Felicito a la Unión Industrial de Entre Ríos por sus primeros 20 años de vida. Es una institución joven que ha sabido posicionarse como líder en la discusión del desarrollo de la provincia con la mirada en la producción.



Con el tiempo hemos podido ver su crecimiento, tanto en cantidad de socios como sectores industriales a los que representa. Los departamentos técnicos le dan solidez al pensamiento que sostiene.



La UIER es una entidad que ha sabido mantener un recambio de líderes que le permite, a pesar de los años, seguir evolucionando y concretando importantes logros.



Felicito a todos los que hicieron, hacen y harán de la UIER la entidad que defiende los intereses de la industria y de los entrerrianos.



Antonio Caramagna (2012-2016)

Extracto del discurso de la Jornada de la Industria 2015, aún vigente:



Cuando se pasan momentos difíciles, crecemos, aprendiendo y madurando para, finalmente, fortalecer nuestra identidad lo que, en buen romance significa afirmarnos en la historia y consolidar el futuro institucional.



Los invito a estar más juntos, unidos en las dificultades, apoyándonos mutuamente en los valores de nuestra raza industrial y acrecentando ese círculo virtuoso que hemos podido construir.



Estoy convencido de que así podremos seguir siendo – para quienes nos gobiernan en el presente y nos gobernarán en el futuro- una Entidad Referencial para el desarrollo industrial de nuestra provincia.



Guillermo Müller (2016-2018)

Es un orgullo para todo Entre Ríos que la UIER celebre sus primeros 20 años. Es una entidad que pudo darle continuidad a lo que pensaron sus fundadores, en un marco de armonía, basado en objetivos claros, en el compartir ideas y llevarlas a cabo, con un gran espíritu emprendedor de sus asociados, realizado con una enorme calidad humana y fuerte compromiso empresarial.



La UIER es ejemplo institucional de alternancia y trabajo en equipo, que logró que las generaciones se sucedan con ganas e iniciativas, pensando en hacer la entidad cada día mejor y más grande, para aportar a una Entre Ríos cada más pujante, generando trabajo y valor para sus ciudadanos.



Leandro Garciandía (2018-2022)

La Unión Industrial de Entre Ríos es una entidad muy joven que con sólo 20 años, ha tenido una fuerte impronta en la representación de los sectores productivos de la provincia. Creo que la causa más importante es el crecimiento institucional que tuvo. La entidad se ha consolidado no sólo en cantidad de industrias, tras arrancar con un puñado y alcanzar hoy más de 130 socios -entre ellas pequeñas, medianas y grandes empresas- como así también una importante cantidad de cámaras, sino que además se ha conformado un grupo de jóvenes sub 40 que le da movilidad, energía y proyección de futuro. Con esta realidad, claramente podemos proyectarnos hacia el futuro porque hay gente con capacidad y actitud para darle continuidad.



Somos la representación industrial ante las autoridades municipales y provinciales. En el fondo, lo que buscamos es fomentar el desarrollo de las industrias, tanto en su integración vertical como horizontal. Además, buscamos que haya mayores inversiones y, para eso, hemos avanzado junto al sector público en leyes que impulsen al desarrollo industrial, para tratar de que nuestra provincia se acerque al crecimiento que tuvieron nuestras provincias hermanas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.



Cuesta entender por qué hemos tenido un desarrollo tan dispar en la Región Centro. Entre Ríos tuvo un crecimiento más vinculado al Estado que al sector privado como sí lo tuvieron las otras provincias. En ese sentido, está claro que hay que tener una mirada más abarcativa del sector privado, sea industrial, comercial o de servicios. Debemos ser mucho más fuertes, pujantes y con muchos más recursos que aceleren este proceso para poder nivelarnos en el desarrollo industrial de nuestras provincias hermanas.



En este contexto, y a pesar de las sucesivas crisis del país, durante estos 20 años la entidad ha logrado ser una de las instituciones referentes a nivel provincial. Creo que es un orgullo para todos los que hemos contribuido a lograr este propósito.



Gabriel Bourdin (2022-actualidad)

La Unión Industrial de Entre Ríos cumple sus primeras dos décadas de vida, con la seguridad de que en su joven historia se ha consolidado como una de las instituciones empresarias de referencia en la provincia. Con el mismo norte desde sus inicios, la entidad se fortalece a cada paso, gracias al incansable aporte de cientos de hombres, mujeres y jóvenes comprometidos con el potencial industrial y provincial.



Presidir la UIER es un orgullo y un desafío al mismo tiempo, porque nos impulsa a proponer ideas, elaborar proyectos y llevarlos a cabo con gestión y trabajo en equipo. En esa tarea, los consensos entre el sector privado, público, universitario y de la sociedad civil son primordiales, porque construyen políticas positivas sobre bases sólidas. El programa de empleo industrial, la ley de promoción y la de emplazamientos industriales son un claro ejemplo.



Si bien durante estos 20 años transitamos diversas vicisitudes propias de nuestro país, hemos podido imprimir y sostener una impronta propositiva, abierta y participativa porque lo hicimos sobre el sendero que marcan nuestra visión y misión, de defender los intereses sectoriales y propender a la generación de riqueza, a la creación de mano de obra y al desarrollo social. Con esta premisa, la UIER tiene por delante un largo camino por recorrer, del cual las nuevas generaciones serán protagonistas.