CAFESG realizó la primer Expo Carreras para los jóvenes de Federación

La Expo Carreras Federación 2023 se llevó a cabo en la Escuela Nº 68 "Prefectura Naval Argentina" de la mencionada ciudad. La jornada fue organizada por CAFESG en el marco del programa Psico Espacio, del área de Desarrollo Regional de la Comisión Administradora, y durante su desarrollo los alumnos accedieron a la totalidad de la oferta académica de la región. La Expo, fue el corolario de un trabajo previo realizado por los equipos técnicos del organismo provincial, quienes realizaron Talleres de Orientación Vocacional con los estudiantes del último año de todas las escuelas secundarias de la ciudad.



Del evento participaron los alumnos de las siete escuelas secundarias de Federación, quienes pudieron acceder a la oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Administración y la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER; Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales –Concordia-, Facultad de Ciencias y tecnología -Sede Federación- y Facultad de Humanidades, Arte y ciencias Sociales todas de UADER; Escuela Superior Normal Nº15 "Domingo Faustino Sarmiento" (Extensión áulica Federación); Universidad Tecnológica Nacional UTN; Instituto Superior D-80 Cruz Roja Argentina –Filial Concordia-; UCASAL Universidad Católica de Salta- - Delegación Concordia-; Departamental de Escuelas –Concordia-; Profesorado Hermano Septimio –Concordia-; Profesorado Superior de Ciencias Sociales; Instituto Superior de Formación Docente –Chajarí-; Instituto Becario Provincial; IAO ARGENTINA - UNIVERSIDAD UCES.



Celeste Lorenz, miembro del Directorio de CAFESG, organizadora del evento y además oriunda de la ciudad de Federación valoró de manera "muy positiva todo el proceso que pudimos llevar adelante este tiempo con los chicos de la ciudad que están terminando la escuela secundaria, hubo mucha participación en los talleres de orientación vocacional así como en esta jornada de la expo carreras, donde pueden acceder de primera mano a la oferta educativa regional y tener una mejor idea a la hora de tomar decisiones acerca de su futuro".



"Quiero agradecer especialmente a todos los directivos de las escuelas de Federación que en seguida nos abrieron sus puertas y colaboración a nuestra propuesta, así como a cada una de las casas de estudios superiores que trajeron sus stand y su oferta a la expo, también a las autoridades educativas y municipales que participaron y brindaron su apoyo y colaboración para que juntos hayamos dado el puntapié inicial en esta primera expo que anhelamos tenga continuidad en el tiempo" finalizó la funcionaria provincial.



Por su parte, la Viceintendenta de Federación, Corina Rollano mencionó que "es importante realizar este evento aquí en Federación por primera vez, hay que celebrar estas instancias donde están todos los chicos y las chicas de nuestra ciudad, mirando toda la propuesta académica que ha generado CAFESG a nivel regional; es una jornada para celebrar, este evento nos empodera como ciudad estos chicos que van a circular hasta las tres de la tarde se van a llevar un montón de recursos y de herramientas para su futuro".



Alberto Funes Palacios, decano de UCASAL Universidad Católica de Salta relató que "cuando nos invitaron, nos alegramos muchísimo porque UCASAL tiene muchos egresados en Federación, incluso una de las organizadoras, Celeste Lorenz, es egresada de UCASAL, escuchar un graduado que se desarrolle y quiera desarrollar, compartir lo que ella vivenció en nuestra Universidad a nosotros nos llenó de alegría, de afecto y mucha emoción".



"Nos parece hermoso el lugar elegido, el colegio, hace lucir los stands, genera una dinámica muy interesante donde todas las instituciones se lucen; entiendo que para la región es capital, convocar, invitar a los graduados de las escuelas secundarias a poder continuar sus estudios en un mundo que cada vez demanda más y cada vez existe mayor diferencia entre las personas que accedieron a un estudio terciario, universitario, a las personas que no pudieron acceder, me parece una convocatoria notable, los alumnos con el tiempo lo van a reconocer y esto va a causar impacto año tras año, somos muchas instituciones que brindamos ofertas educativas y que los chicos puedan conocer, sacarse las dudas, tomar una decisión certera y segura con tiempo es muy relevante" finalizó el letrado.



Por último, la Directora Departamental de Escuelas de Federación, Nancy Ledesma, en su valoración destacó que "esta es una instancia donde se pone en valor todo lo que se vino trabajando durante el año en el aula, mostrarles a los chicos que realmente los entendemos, que no es fácil tomar decisiones, que cuentan con un equipo de trabajo que está pensando en ellos para reforzar lo que significa terminar la escuela secundaria".