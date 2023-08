Se realizará una nueva edición del Mercado Audiovisual en el marco del FICER

Durante los cuatro días del 5° FICER se abrirá el espacio del Mercado Audiovisual donde estarán presentes los proyectos de directores y productores de cine de Entre Ríos y de las demás provincias de la Región NEA Litoral. Los proyectos preseleccionados serán evaluados por un cuerpo de jurados con destacadas figuras del sector.El Mercado Audiovisual es el espacio de activación en relación al fomento, intercambio y formación de las trabajadoras y los trabajadores del sector que pertenecen a Entre Ríos y a la Región NEA Litoral, dentro del FICER. Además es el lugar del Festival en que realizadores y realizadoras buscarán conseguir fondos para concretar una película o una serie de ficción, animación y documental.El Mercado se consolida año a año; y esto se puede ver en los proyectos que -habiendo pasado por la selección del Mercado FICER-, crecen y se concretan. En este sentido Paula Mastellone, directora del Mercado Audiovisual del FICER, destacó respecto a los antecedentes de los proyectos de años anteriores que "en estos últimos días recibimos con satisfacción la noticia de que "Sombra Grande" la película de Maximiliano Schonfeld fue seleccionada para participar de la sección Work in Progress del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el año pasado participó del Mercado y ganó un premio. Así que estamos muy contentos de que la película siga trabajando, continúe creciendo. Otro ejemplo de esto fue la película "Rinoceronte" que se estrenó el año pasado y que también formó parte del Mercado en las secciones Desarrollo y en Work in Progress, así que estas alegrías que recibimos nos muestran que vamos bien."Sergio Massa, productor del Mercado, señaló las particularidades de los proyectos presentados este año. "Nosotros nos damos cuenta cómo se van moviendo los intereses de los realizadores, el año pasado tuvimos un año con una presencia enorme de animaciones como si algo de la animación estaba dando vueltas y hubo mucho desarrollo en ese sentido. Y este año, hemos visto cómo se han inclinado la mayoría de los proyectos para generar documentales. Una vez que se presentan, nosotros trabajamos observando que es lo que está llegando y cuales son los intereses y las necesidades, por donde va la creatividad de las propuestas. Esta vez vimos que hay mucho documental. Así que uno de los capacitadores va a ser Javier Díaz que es un especialista en este género. Además el jueves 7 de septiembre vamos a tener a Doca (Documentalistas de Argentina) en una Mesa específica de documental. Reaccionamos lo más rápido que pudimos y vamos planificando en sincronía con los realizadores y realizadoras que formarán parte de este espacio. Magu Schavelzon es la otra capacitadora, se trata de una mujer que hace ficción de forma alternativa y sabe cómo abordar las necesidades específicas de los proyectos, así que sentimos que iba a ser muy importante su presencia esta vez".Además, Paula Mastellone adelantó que en el marco del FICER se celebrará también la próxima reunión del Consejo Asesor del INCAA que va a visitar la ciudad de Paraná. Este Encuentro se realiza una vez al mes en distintas ciudades y provincias del país y en septiembre va a ser en Entre Ríos. "De esta manera todas las autoridades, consejeros y el presidente del INCAA van a presenciar la Gala de Apertura del FICER", dijo la productora.Los Proyectos Entrerrianos en Desarrollo del Mercado Audiovisual recibirán $900.000 (dos producciones). Los Proyectos Entrerrianos Avanzados recibirán $1.200.000 (dos producciones).Un proyecto de la región NEA Litoral en Desarrollo recibirá $900.000 (una producción); mientras que un Proyecto Avanzado recibirá $1.200.000 (una producción).Los preseleccionados recibirán la asistencia de capacitadores y la evaluación de un jurado que seleccionará a los/as ganadores/as. Como viene sucediendo en cada edición del Festival el intercambio de experiencias, la mirada de un otro y el tiempo compartido enriquecerán cada historia.En el 5° FICER el jurado del Mercado Audiovisual estará integrado por Martín Papich, Constanza Buchanan y Antonio Pita.Papich (Uruguay) cuenta con más de 20 años de experiencia y especialización en Gestión Pública y Cultural, ha diseñado a nivel nacional e internacional espacios de gestión institucional en políticas públicas, programas e instrumentos de promoción, apoyo y estímulo a la actividad audiovisual en general, particularmente en cine y televisión.Constanza Buchanan se dedica a la industria del cine desde el año 2001. Comenzó su carrera como continuista, trabajando en diferentes largometrajes y series de televisión. Para el año 2006 ya había incorporado el rol de Asistente de Dirección, tarea que desempeña al día de la fecha tanto en cine como en videoclips, series y publicidad.Finalmente, Antonio Pita (México) en 1988 se radicó en Argentina e ingresó al Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente, gerente general de Prisma SRL, fundador de la Cámara de Productoras Audiovisuales de Córdoba, miembro de CAIC, de la Academia de Cine Argentina y del Consejo Asesor del Polo Audiovisual de Córdoba.PROYECTOS DE ENTRE RÍOS:"Misión Gurisada", de Ana Laura Seijas (Colón)"8 segundos", de Valentina Reyes (Paraná)"Tres minutos bajo el agua", de Grecia Medina (San José)"Cinerex bajo el agua", de Paula Florencia Burna Elstner (Federación)"El Candidato", de María Florencia Curi (Chajarí)"De la semilla al plato", de Fernanda Álvarez (Paraná)"Leyendas de Horror del Litoral Argentino", de Mauricio Manassero (Paraná)"Las cuchillas", de Renzo Blanc (Paraná)"Sonidos del agua", de Mario César Martínez (Paraná)"Crucecitas", de Paola Angelino (Paraná)"Agua Colorada", de Agustín de Torres (Gualeguaychú)"5438 viaje a Tecka", de Faustino Emiliano Sosa (Paraná)"Los Vampiros", de Jorge Luis Arraigada (Paraná)"Become Heroine", de Leandro Nicolás Gomez (Paraná)"Quintana", de Victoria De Michele (Paraná)"Fauna Animada de Entre Ríos", de Marina Soledad Lisasuain (Paraná)"Evocación a la guitarra entrerriana", de Mariano Beresiartu (Gualeguay)"Lázaro Blanco", de María Ángeles Terraza (Paraná)"Vibra electrónica", de Nahuel Beade (Paraná)PROYECTOS REGIÓN NEA-LITORAL"El viejo y el campo", de Yamila Paz Giménez (Chaco)"El Grito Sagrado", de Braian Lépez (Corrientes)"Corazón de Timbó", de Nahuel Fontán (Corrientes)"Agosto Poty", de Romina Alarcón Troche (Formosa)"Luna nueva", de Benjamín Emanuel Correa (Misiones)"Yo no soy un fantasma", de Leonardo Davicino (Santa Fe)"Caja Rápida", de Franscisco Pavanetto (Santa Fe)"La Teoría de Joaquín", de Natalia Casali (Chaco)"La Boca", de Luciano Rodolfo Giardino (Santa Fe)"Abuelo gaucho", de Marcela Sacco (Santa Fe)El FICER es impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos y tendrá lugar en la capital entrerriana del 6 al 9 de septiembre con entrada libre y gratuita.