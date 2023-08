Evaluaron la población de surubí en el Río Uruguay

la cual fue establecida por CARU según la resolución 29/2007.Las actividades se concentraron en marcaciones intensivas y prospecciones hidroacústicas de Surubí pintado. El trabajo fue llevado a cabo por la Secretaría Técnica de CARU, con la colaboración de la Municipalidad de Puerto Yeruá, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la Argentina (INIDEP) y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de la República Oriental del Uruguay (DINARA), Organizaciones intermedias y la inestimable participación de guías y pescadores deportivos de Uruguay y Argentina.La marca aplicada es un dardo plástico numerado de color verde o amarillo que no tiene capacidad de emitir señales, por lo que desde CARU se solicita la ayuda de la comunidad para determinar la localización del pez."Si Ud. captura un pez con esta marca , CARU solicita que nos lo haga saber haciéndonos llegar la información acerca de la fecha y el lugar de captura, consignando datos personales y dirección ingresando en la página www.caru.org.uy o comunicándose por WhatsApp al teléfono +598 92773709", indicaron desde la Secretaría Técnica de CARU.Si libera el pez, se solicita que se tome una fotografía de la marca con el detalle del número y registre un video de la liberación. En caso de que la pieza no sea devuelta al agua, conserve la marca. Una vez brindada la información, en ambos casos CARU le hará llegar una recompensa de U$S 15. "La participación de la comunidad en general y de los pescadores en particular es fundamental, porque toda información que nos comparten, nos ayuda a conocer y conservar los recursos pesqueros del Río Uruguay", señalaron desde CARU.