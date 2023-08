Se realizó jornada de capacitación en comunicación con perspectiva de género

En un encuentro desarrollado en el Casal de Cataluña, se abordaron temáticas cruciales en el ámbito de la comunicación actual: cómo se narra, cómo se utiliza el lenguaje y cuál es el límite en cuanto a la vulnerabilidad de la identidad y la integridad en los relatos. Desde, un medio de comunicación transfeminista con base en Santa Fe, Lucia, una de las referentes, compartió conel enfoque y los desafíos que enfrentan en su labor.“Somos un equipo diverso de 15 mujeres disidentes que hacemos comunicación con una perspectiva de género y derechos humanos. En estos cuatro años, hemos construido un manual de estilo que aborda desde cómo titular hasta dónde contar, siempre siendo conscientes de nuestra responsabilidad y ética”.Lucia destacó la importancia de la comunicación inclusiva: “Hablamos de ir más allá de la ‘E’ inclusiva en las palabras. Es fundamental que las personas sean protagonistas de sus propias historias. Nos esforzamos por dar voz a aquellos que han sido marginados y olvidados por los medios tradicionales”.Uno de los desafíos es trazar el límite entre la información relevante y el morbo innecesario: “En ocasiones, las fuentes proporcionan detalles escalofriantes que no deben publicarse. Es vital cuidar la integridad de las personas y no contribuir al sensacionalismo”.En este sentido, Lucia resaltó la formación en género como un pilar fundamental en su enfoque periodístico: “Nuestra labor no se trata de juzgar desde una perspectiva feminista, sino de preguntar y aprender de aquellos que comprenden mejor la situación. La Ley Micaela también nos guía en este camino”.“Comunicar es un compromiso y una responsabilidad. No se trata solo de las palabras que elegimos, sino de cómo respetamos la dignidad y el derecho de cada individuo a contar su propia historia. Escuchar y aprender son claves en nuestra labor”, concluyó Lucia.