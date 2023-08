Paraná te Cuento celebró 30 Años de Narraciones

El viernes 11 de agosto marcó un hito en el mundo de las narraciones orales con la celebración de tres décadas de andadura del grupo "Paraná te Cuento". Sin embargo, esta ocasión también vino acompañada de un amargo adiós, ya que los miembros del grupo decidieron despedirse con una última función que tuvo lugar en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón.Este grupo, cuya historia y evolución se entrelaza con la propia historia de Paraná, tuvo su génesis en los años 90, precisamente en el reconocido Taller del Río, un espacio coordinado por la escritora y pintora Gloria Montoya. En ese contexto, un grupo de escritores autodenominado "Los 13 del lunes" experimentó la inquietud de compartir sus propias historias de manera oral. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que carecían de las herramientas necesarias para llevar a cabo este desafío. Así fue como buscaron la ayuda de la experimentada narradora Dora Apo, quien colaboró en la formación de este naciente colectivo. Entre los integrantes de aquel grupo inicial destacan nombres como Tochy Eymann o Chury Chemin.El año 1993 marcó un momento crucial con la primera función abierta al público bajo el nombre de "Paraná te Cuento". A medida que el tiempo avanzaba, las narraciones orales no se limitaron a las historias personales, sino que también incluyeron relatos de otras fuentes. El grupo creció en número y diversidad, cada miembro aportando su estilo y repertorio únicos.María Elena Lothringer, una de las figuras clave que contribuyó desde la etapa fundacional hasta el último capítulo, compartió sus memorias. La despedida, que también celebraba las tres décadas de viaje grupal, estaba cargada de sentimientos encontrados. "Estamos celebrando 30 años, no esperábamos semejante concurrencia. Es celebración, es despedida, pero con fiesta porque estamos cosechando lo que sembramos. En Paraná han florecido grupos y narradores de una calidad muy interesante", expresó.El grupo supo enfrentar la adversidad inicial. "Cuando nos reuníamos en el taller del río, hace 30 años éramos los únicos", recordó. También rindió homenaje a aquellos que ya no están físicamente, pero cuyo legado sigue vivo: "Quiero recordar a tres narradoras que ya nos han dejado, una fue pionera, la Tochy Eymann, a Elena Chacareli y a Chury Chemin que andarán narrando historias por algún lado".Desde otro rincón del grupo, Monchi Zonis, uno de los referentes, compartió sus emociones. "Yo fui de los primeros al crearse el grupo y es emocionante lo que está pasando hoy, siempre nos debimos al público, pero fundamentalmente hemos andado por todos lados, incluso fuimos a Cuba".Marta Esquivo, otra destacada narradora, rememoró su inicio en el grupo. "Yo comencé cuando el grupo tenía tres años, yo venía desde Buenos Aires donde vivía, había hecho arte escénico y cuando llegué a Paraná un día fui a ver el Paraná te cuento y quedé maravillada. Cuando la obra terminé, le dije a una de las integrantes que yo quería entrar, me dijo que regresara al otro día y desde ahí formé parte del grupo".