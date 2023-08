Se cumplen 171 años de la inauguración del primer teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero representa uno de los espacios clave del desarrollo cultural y artístico de la ciudad desde hace más de 150 años. El primer edificio fue inaugurado 8 de agosto en 1852 y el segundo, tal como lo conocemos hoy, fue inaugurado en 1908.“El anterior edificio testaba empelado en el mismo lugar que el actual, pero se trataba de un teatro criollo hecho de madera y contaba con una forma circular, para que la función sea vista desde cualquier lugar y los espectadores debían permanecer de pie”, destacó la encargada de las visitas guiadas, Fiorella Cisilin, aAsimismo, reveló que “era un teatro que se inauguró cuando Paraná se encaminaba para ser capital de la Confederación Argentina, y no solo iba a traer artistas nacionales e internacionales, sino que también iba a tener figuras políticas que acompañaban a Urquiza”.“En aquel entonces también había funciones de circo, algo que estaba muy en auge, y había animales. Se trataba de algo imponente y que era a cielo abierto”, aseguró Cisilin al detallar que en aquel lugar ahora “es el espacio debajo del actual escenario, donde ahora están los espacios de vestuarios, cartelería y escenografía”.“A pesar que tenemos otro edificio, se puede ver toda la historia de los artistitas que han pasado el escenario y es algo que transmite mucha mítica”, dijo al sostener que el edificio actual tiene una sala(con forma de herradura y con mucha altura) lo que hace que tenga muy buen sonido”.Por el teatro pasaron muchísimos artistas conocidos y se conservan los afiches de las obras que se desarrollaron: “Son una cantidad incalculables de artistas y de diversos rubros”, dijo.En este contexto, señaló que el edificio actual tiene una capacidad para más de 700 espectadores. Además, “cuenta con un espacio destinado para que una orquesta pueda funcionar y a la vez sobre el escenario pueda haber otra cosa en simultaneo”“Cuando uno se detiene a pensar la cantidad de historias y personas que han pasado por este lugar, se siente muy lindo porque somos participes de la historia de la ciudad”, sostuvo la guía.Uno de los grandes mitos que hay en el teatro es que muchos ha visto fantasmas: “Creo que algo de cierto debe haber, porque muchas personas que no se conocen entre sí han contado historias similares”, dijo al acotar que “en lo particular nunca vi nada, hay quienes cuentan que se sienten teclas del piano, o ruidos en los pasillos”.