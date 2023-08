Dictan talleres en escuelas de Paraná para promover el voto de los jóvenes

Objetivos del programa

El Programa Hoy participamos busca concientizar sobre las elecciones, en especial a los adolescentes. Este martes participaron alumnos del Colegio N.º 1 Domingo F. Sarmiento de Paraná. Previo a las PASO se habrán desarrollado 40 talleres educativos, con 2000 estudiantes de la secundaria.Hoy Participamos es una instancia que tiene como premisa contribuir a la concientización y sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas en general, y de los jóvenes en particular, no solo frente al acto electoral, sino ante la importancia del ejercicio y la expansión de sus derechos y el cumplimiento de los deberes como ciudadano. La iniciativa es impulsada desde la Dirección de Juventudes, dependiente de la Secretaría de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, en conjunto con la Asociación Conciencia y el Concejo Deliberante Estudiantil.“Notamos gran entusiasmo de poder participar y de involucrarse en estas elecciones. Buscamos que los estudiantes puedan demostrar cuáles son sus ideas ejerciendo el derecho al voto. Recibimos buenas valoraciones tanto de estudiantes como docentes, ya que este taller les da las herramientas necesarias para que puedan acercarse a votar”, explicó el director de Juventudes, Juan Cruz CornejoLas actividades consisten en talleres lúdicos y dinámicos, donde se brindan precisiones sobre cómo votar y que se conozcan cuáles son los cargos electivos.-Miércoles, 10.15 hs, en Instituto William Morris.-Jueves, 12 hs, en la Escuela Secundaria N.º 37 Manuel Belgrano.-Viernes, 11 hs, en la Escuela Secundaria N.º 38 Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.Busca contribuir a la concientización y sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas en general, y de los jóvenes en particular, no solo frente al acto electoral, sino ante la importancia del ejercicio y la expansión de sus derechos y el cumplimiento de los deberes como ciudadanos, aportando herramientas teórico-prácticas para el ejercicio consciente, responsable y crítico del voto.La implementación del mismo se lleva a cabo bajo la metodología taller, proponiendo un diálogo permanente con los y las participantes, abordando temas tales como la importancia del voto en democracia, los valores del voto, la importancia de las elecciones de medio término, los pasos del proceso electoral, entre otros, ?nalizando con una simulación con urnas y boletas ficticias.