Propuestas de Ariel Weiss como precandidato a Intendente de Colonia Avellaneda

Ariel Weiss, es el actual intendente de Colonia Avellaneda y busca un nuevo mandato. Este domingo, disputará la interna de Más para Entre Ríos, como precandidato a Intendente de esa ciudad y en diálogo con el programa “Quién dice Qué” que se emite por ELONCE, se refirió a lo hecho en la vecina localidad y habló de lo que falta por hacer. Destacó el trabajo conjunto con la capital entrerriana y la ayuda del Gobernador en la gestión.“El compromiso y la gestión que ha realizado nuestro precandidato a Gobernador, Adán Bahl, no ha sido solamente para su ciudad Paraná, sino que se le agradece porque ha tenido una enorme generosidad con todos los colonienses, porque hace dos años que buscamos agua en camiones, desde la planta de Echeverría en Paraná, la filtramos, la envasamos y la distribuimos casa por casa y totalmente, gratis para nuestros ciudadanos. Esto ocurre, gracias a la generosidad del intendente de Paraná y precandidato a Gobernador, Adán Bahl”, afirmó Weiss al destacar el trabajo en conjunto.“Estamos caminando por la reelección y estamos felices porque la ciudad nos recibió muy bien en la calle. Nos pide que continuemos con las gestiones en deporte, que continuemos con el agua dulce, que sigamos con el trabajo con los adultos mayores, con los jóvenes y con un Estado presente y de cara a la gente”, dijo y agregó que “tenemos una recepción muy grata en la calle y estamos muy entusiasmados en que este domingo, podamos tener una muy buena elección”, resaltó.En referencia a conseguir obras con escasos recursos, el precandidato a intendenre, sostuvo que “han sido tiempos muy difíciles y en estos 20 meses, que hemos podido dar comienzo a las obras, con planes de pavimentación en los que nos ha ayudado y aportado el Gobernador Bordet. Estamos con un plan de pavimentación de calles tan necesarias en nuestra ciudad y sabemos que hay muchas otras por hacer, pero, estamos con un programa de acción concreta y soluciones concretas para nuestros vecinos”, explicó Weiss.Asimismo, destacó que “también hay planes de bacheo y estamos trabajando para poder brindar una mejor trama vial a los colonienses, lo cual es un abordaje muy importante que tenemos que darle a nuestra ciudad en los tiempos que vienen, pero que seguimos haciendo”, remarcó.“La trama vial es el principal pedido de los ciudadanos y es una situación muy compleja, porque hay muchas calles para reparar y es la prioridad”, indicó y aclaró que “sin embargo, el Estado Municipal de Colonia Avellaneda, ha dado respuesta a tantas necesidades anteriores que teníamos, como eran la falta de deporte, la falta de educación, de seguridad y otras necesidades que hemos podido dar respuestas. Si bien no hemos solucionado todo, pero si estamos trabajando para ello”, señaló.“Es importante tener a la provincia y la Nación que acompañen. Sin tener esta sintonía que caracteriza nuestro movimiento, se hace muy difícil. Y Bordet, ha gobernado para todos los entrerrianos y no ha tenidos distinciones. Lo mismo ocurre con el precandidato a Gobernador, que conoce toda la provincia y eso es una evidencia de un equipo de trabajo constante que tienen los entrerrianos, formado por entrerrianos y con un Gobierno Nacional que acompaña todas las decisiones en la provincia”, dijo Weiss en referencia al trabajo conjunto que permite los avances en la localidad y otras ciudades.“Colonia Avellaneda es la ciudad que ha dado respuesta a muchísimas personas. Ha sido el lugar donde mucha gente consiguió su casa propia, donde consiguió la posibilidad de desarrollarse, donde logró conformar su familia y tener un futuro. Para mí, Colonia Avellaneda, es una ciudad de oportunidades, que está encaminada y que va a seguir siendo así”, afirmó el actual intendente Weiss que busca renovar su mandato.“Los colonienses se juegan este domingo, la continuidad de una obra tan importante como el Acueducto Metropolitano con el que la ciudad va a tener resuelto el problema del agua potable. Colonia Avellaneda pone en juego este domingo, no volver atrás y poder hablar de resolver otras necesidades y eso se da, gracias a un estado presente en lo local, provincial y nacional. Este domingo, se eligen dos modelos de ciudad, dos modelos de provincia y dos modelos de país y, si algo no tenemos que hacer, es volver hacia atrás. Debemos mirar hacia adelante porque hay mucho por mejorar y estamos dando las respuestas a lo que el ciudadano necesita”, concluyó Weiss.