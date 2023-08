“La posta es vacunarse” contra gripe, neumonía y Covid-19 en Paraná

“La posta es vacunarse”, la campaña de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), arribó hasta Paraná y se ubicó sobre Peatonal San Martín y calle Venezuela, registró. Hasta las 13 se vacunaba a mayores de 18 años contra la gripe, la neumonía y el coronavirus; y hasta las 17 continuaban las actividades de promoción de la salud con juegos y entrega de folletería informativa.“Se trata de campaña de concientización acerca de la importancia de la vacunación contra enfermedades respiratorias, como la gripe, la neumonía y el coronavirus. Ya estuvimos en Buenos Aires, ahora en Entre Ríos y seguiremos por el resto de las provincias para hablar de estas enfermedades, y para sembrar una semilla en la mente de las personas, para que estén al tanto de la importancia de vacunarse a fin de prevenir estos síntomas: a nadie le gusta pasar una noche con un episodio de escalofríos, fiebre y dolor en el pecho”, explicó ael supervisor de la campaña, Juan Manuel Colombo.Y agregó: “En 2020, se vacunó muchísimo contra el Covid-19, pero a la fecha, la tasa de vacunación bajó bastante; por lo tanto, desde SAVE hacemos la promoción del acceso a la salud pública en la búsqueda del aumento de la tasa de vacunación, con el fin de que los hospitales no colapsen”.Hasta las 13 se vacunaba a mayores de 18 años contra la gripe, la neumonía y el coronavirus; y hasta las 17 continuaban las actividades de promoción de la salud con juegos y entrega de folletería informativa.“Por la tarde, habrá estrategias lúdicas-educativas para, a través de los juegos, instamos a la participación para entregar un mensaje sobre la importancia de la salud”, indicó Colombo al mencionar, por caso, un juego que tiro al blanco que explicaba los síntomas de la neumonía.En la ocasión, la subsecretaria municipal de Salud, Silvina Saavedra, refirió: “Además de la concientización, buscamos que las personas que aún no se colocaron estas vacunas puedan pasar a hacerlo; porque está demostrado que las vacunas evitarán las complicaciones que provocan estas enfermedades, porque podés terminar en una terapia intensiva si no estás bien de anticuerpos”.