Este domingo culmina el 38° Encuentro Entrerriano de Teatro

El 38° Encuentro Entrerriano de Teatro se realiza en Concepción del Uruguay hasta el 6 de agosto. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y cuenta con el apoyo del Programa Festivales Argentinos de la Dirección de Acción Federal, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.Las actividades especiales dieron comienzo el viernes por la mañana en la sala 1° de Mayo del Rectorado de la UNER. La invitación fue a conversar sobre la Escuela Municipal de Teatro de Concordia y estuvo conducida por Ignacio Monná y Patricia Velzi, quienes ejercen los cargos de director y coordinadora.En el encuentro se hizo una retrospectiva de las instancias políticas y administrativas que llevaron a la creación de la Escuela desde la invitación inicial del Municipio. “A partir de ese momento comenzamos a convocar a teatristas que daban talleres barriales para invitarlos a trabajar dentro de la estructura”, explicó Ignacio Monná.“Nos dimos cuenta que había un montón de talleres de teatro diseminados por los barrios. Esa fue una linda certeza. Estos talleres están distribuidos por la ciudad y abordan diferentes poblaciones”, agrega Patricia Velzi.Siete docentes de teatro de Concordia aceptaron el gran desafío de ser parte del plantel de la nueva escuela: Cristian Rodríguez, Juan Ignacio Centurion, María Acevedo, Rocío Beltramini, Elena Altamirano, Natalia Palacio, Andrés Gauna y Mailen Miño. Tomás Ferrer se sumó también al equipo como coordinador.Los presentadores de la charla contaron que el espacio físico destinado al proyecto es la Estación de la Cultura de Concordia, aunque un sector importante está en reformas. Actualmente los cursos se dan en espacios culturales de la ciudad, centro de jubilados y de referencia territorial. Sostener el desarrollo de los cursos en cada localización permitió fortalecer el vínculo con el territorio, sus prácticas, e identidades."La escuela no solo permite acceder al arte y la formación, sino que también es un semillero que puede transformar vidas porque es libre y de acceso público", dice Velzi.Horas más tarde, en el espacio teatral Las Yotivenco, tuvo lugar la charla “Perspectiva de género en el trabajo escénico”. La invitación fue a dialogar con integrantes del proyecto “Una escena propia” representado en esta oportunidad por las teatristas Mery Palacios, Gabriela Trevisani y Nadia Grandón.En la reunión participaron más de 35 personas, en su mayoría mujeres. Durante la disertación del proyecto se repasaron relevamientos e investigaciones sobre participación de mujeres en distintos roles dentro del campo teatral y la experiencia de los encuentros.“Una escena Propia” es un espacio conformado por directoras de las provincias, quienes se agruparon para crear un encuentro reflexivo, colectivo, colaborativo, itinerante, horizontal, federal, autogestivo, destinado a mujeres cis, lesbianas, travestis, trans, no binaries, géneros fluídos y otras identidades disidentes. Se sintieron convocadas directoras de escena, directoras en formación, hacedoras escénicas interesadas en discutir el rol de la dirección escénica desde una perspectiva de género. Los encuentros ocurrieron en Córdoba (2018) y en Tucumán (2019); allí se debatieron las problemáticas de la mujer en la historia del teatro, la coyuntura social política, el género y producción teatral, se delinearon premisas conceptuales y políticas a partir de dinámicas horizontales, entre otros temas.“¿Cómo tramamos nuestras complicidades? ¿Qué prácticas impactan en nuestros cuerpos como mujeres?”, se preguntó Mery Palacios después de exponer reflexiones sobre las dificultades de situarse y posicionarse como directoras.A su turno, Trevisani y Grandón relataron experiencias de residencias artísticas e investigaciones con y junto a colegas. También repasaron núcleos temáticos sobre el proyecto Mujeres Barderas que también surgió como deriva y semilla de “Una escena propia”.Nadia Grandon, integrante del Consejo Provincial de Teatro destacó: “¿Dónde nos posicionamos para nuestras prácticas situadas?, ¿cómo construimos otras maneras posibles de dirigir la escena? Los feminismos han traído un poco de luz para nuestras preguntas”.El sábado fue el turno de la charla y presentación del libro “Teatro Estudio Casacuberta” del Centro de Documentación Teatral de Paraná, a cargo de Daniela Osella y Pablo Vallejo. Carina Resnisky de la Biblioteca Comunitaria y Centro de Documentación Teatral "Félix Oscar Gutierrez" de Concepción del Uruguay fue la encargada de presentar el libro.“Este trabajo tiene que ver con la memoria viva de nuestro teatro”, introdujo Resnisky.Teatro Estudio Casacuberta (1948 - 1963) es una compilación realizada por Daniela Osella y Pablo Vallejo, y es la primera publicación del Centro de Documentación Teatral de Paraná. El trabajo fue realizado con la intención de recuperar parte de la tarea artística del primer grupo de teatro independiente de la ciudad de Paraná. En el libro se organizan programas, folletines, comentarios, críticas y repaso de investigaciones de la labor cultural del mencionado grupo.“Reunir este material sobre la labor artística del Casacuberta no sólo significa homenajear a sus integrantes (...) sino también acercarnos a esa familia teatral de la que de una u otra manera somos parte. Quien tenga en sus manos este material descubrirá una diversidad de actividades que resultan muy poco frecuentes en la historia de nuestros teatros del litoral. No sólo porque este colectivo artístico fue el primer grupo de nuestra ciudad que podemos situar en el movimiento de teatros independientes argentinos, sino también por la variada y singular tarea artística que desplegó durante sus años de existencia”, desarrollan los compiladores en el prólogo.El Teatro Estudio Casacuberta produjo veinticinco espectáculos estrenados a lo largo de quince años de vida, y una innumerable cantidad de funciones en el territorio entrerriano y el país. Llevaron adelante además la gestión para la construcción de la primera sala de teatro independiente en Paraná en una emblemática casona que estuvo ubicada frente a la Plaza Alvear.Cabe destacar que el libro es de distribución gratuita. La publicación fue apoyada y financiada por el programa FEICAC de la Municipalidad de Paraná y el Instituto Nacional del Teatro.Este sábado también se realizó la charla “Graduadxs: La vida académica después. Profesorado de Teatro UADER” (Gualeguaychú). Coordinan: Renata Dallaglio, Ángela Gómez y Mariela Piedrabuena.El día sábado por la mañana concluyó la segunda jornada del taller “El ser que ríe”, coordinado por Raquel Freijo y Tovio Velozo en la Biblioteca Popular El Porvenir.“Con este taller venimos a compartir una forma de ver y hacer teatro desde el humor, cómo crear personajes, crear escenas, descubrir el propio humor y crear humor colectivamente. Se trabajó desde el propio potencial de cada persona y con el que se arma colectivamente a través de diferentes técnicas. Participaron personas con o sin experiencia en lo teatral”, declaró Freijo.El taller “Cuerpo escénico” dictado por Luisina Scotto dió comienzo este sábado. "El propósito del encuentro es ir entrenando el cuerpo física y sensiblemente. Vamos a probar ejercicios de distintos tipos de entrenamiento, sobre todo de danza contemporánea, de danza butoh, de prácticas somáticas y de yoga", dijo la directora."El primer día vamos a hacer algo de conciencia del propio cuerpo y el domingo vamos a ver cómo todo eso lo ponemos a disposición de una construcción escénica. Está orientado principalmente a quien le interese tener ese tipo de construcción corporal para la escena", agregó Scotto.Sorprendida y agradecida por la cantidad de participantes anotados al seminario, la directora también invitó al encuentro de mañana: "Más allá de un público específico teatral, puede ser abierto al público, digamos. Sí, si a alguien le interesa y quiere venir, está bárbaro. La idea también es que se adapte el entrenamiento al recorrido de cada persona”.El domingo 6, a las 11 hs, habrá una charla abierta entre el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la comunidad teatral a cargo de sus integrantes. En el salón del Colegio Nacional J.J. de Urquiza. La propuesta es conversar sobre las políticas y programas que surgirán del Consejo, intercambiar y responder para seguir aportando al crecimiento colectivo del teatro en la provincia como se trasluce en el espíritu de la Ley Tier.Estarán presentes la Directora Ejecutiva, María Cristina Witschi y los representantes regionales, Carina Resnisky; Juan Francisco Gibert; Nadia Larisa Grandón; Marcos Retamozo; y María Valeria Bassini.El mismo día María Marull propone un encuentro para desarrollar la charla “Dramaturgia y Dirección teatral”, será en el Salón del Colegio Nacional J. J. de Urquiza a las 12 hs.Marull nació en Rosario. Es escritora, dramaturga, actríz y directora de teatro. Egresada de la carrera de dramaturgia en la EMAD. Se formó también con Ricardo Monti, Mauricio Kartun y Javier Daulte. Escribió y dirigió las obras “La Pilarcita”, obra que también se presentará en el Encuentro hoy a las 18hs en el Auditorio Municipal. Por "La Pilarcita", Marull recibió numerosos premios y nominaciones entre ellas Mejor autor argentino, Mejor dirección, incluyendo Autora revelación y Mejor obra en los Premios MAX de ESPAÑA y el Primer premio municipal en categoría Obra no estrenada.