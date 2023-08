Conversatorio en Paraná sobre adopción y alternativas para el cuidado de menores

En el Colegio de Abogados seccional Paraná, se llevó a cabo un conversatorio organizado por el Instituto de Niñez y Adolescencia, abordando temas cruciales sobre niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, figuras jurídicas de la guarda, tutela, declaración de adoptabilidad y fortalecimiento del proyecto autónomo de vida.En este marco, la doctora Alejandra Ramírez compartió sus conocimientos cony expresó: “La jornada abarca el tema adopción, pero también otras figuras alternativas cuando el proyecto adoptivo no es factible. Como, por ejemplo, ¿Qué sucede cuando los progenitores no están en condiciones de hacerse cargo del cuidado, pero existen referentes afectivos como los abuelos o algún referente comunitario significativo en la vida del menor?".El objetivo de la jornada fue trabajar y socializar estas figuras y su regulación en el protocolo de buenas prácticas para el foro de familias, establecido por el COPNAF, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa., afirmó Ramírez.En cuanto a la provincia de Entre Ríos, señaló: “Hay niños esperando adopción a partir de los ocho años y muchos adolescentes, lo cual dificulta encontrar un proyecto adoptivo. También trabajamos con quienes no desean la adopción y optan por seguir creciendo en una residencia socioeducativa, pero siempre acompañados por el Estado".