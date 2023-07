Visibilizan el rol de directoras y dramaturgas en encuentro de teatro

En el 38° Encuentro Entrerriano de Teatro visibilizan el rol de directoras y dramaturgas entrerrianas. El encuentro comienza el próximo jueves 3 de agosto en Concepción del Uruguay.





Claudia Vastos: Del trabajo colaborativo al nacimiento de un texto



“Esta es mi primera experiencia, yo participo en el grupo hace muchos años, escribo hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de encarar así un trabajo. Somos un grupo que aborda con la participación conjunta. A medida que fui plasmando las ideas y el camino por donde ir, fui organizando el esquema de la obra. Después arrancamos con las improvisaciones y a partir de ahí fue saliendo el texto”, cuenta la dramaturga Claudia Vastos haciendo referencia al Grupo Eppur Si Muove de Gualeguaychú que presentará “El agua dice”.



“Por supuesto que hubo que hacer todo un trabajo de andamiaje; una vez que estaban ideadas las escenas, se propusieron palabras disparadoras de acuerdo a la escena que se iba planteando. Los actores (Joel Rocha y Néstor Gilberto) fueron armando el texto desde un trabajo cooperativo en donde estábamos todos sumergidos en el proceso de la obra”, agrega Vastos.



“El agua dice” plantea una escena en una playa donde un soldado de Malvinas y un obrero desaparecido, se encuentran desde un mismo tiempo y un mismo horror.



Patricia Velzi: Más mujeres nos animamos a tomar la palabra escrita y la dirección frente a un grupo



Desde Concordia se presentará también la obra “Cuando el mundo entero dormía” (elenco concertado). Esta propuesta se centra en la historia de un personaje femenino interpretado por Rosario Correa que busca recuperar su verdadero nombre.



“La obra que vamos a llevar al Encuentro es una dramaturgia compartida con la actriz, que a su vez es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe. En esta adaptación lo que hicimos fue cambiarle el género al protagonista y hacerlo mujer, porque nos interesaba hablar desde ese lugar. Ahí es muy claro el ejemplo de qué aportamos nosotras desde la dirección en cuanto a lo que queremos contar. Está la mirada de la mujer que ha sido atravesada por abusos, identidad arrebatada y cuestiones que cualquier otra mujer podría identificarse al mirar la obra” dice Patricia Velzi quien además de ser co autora es la directora de la obra.





Sobre la participación de artistas entrerrianas en roles de dirección y dramaturgia la concordiense recordó y reflexionó: “Estudié en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) en Buenos Aires y toda mi formación en cuanto a dramaturgos y directores fue siempre sobre varones. Mujeres, las cuento con los dedos de la mano: Patricia Zangaro, Susana Torres Molina y Griselda Gambaro. Felizmente, hace unos años, eso está cambiando. Nosotras las que podemos llevar adelante y ocupar estos lugares no tenemos que olvidar de dónde venimos y fomentar a que eso se multiplique, no solo en más mujeres, sino también travestis, trans y todos quienes puedan tener un lugar importante, que su voz sea escuchada en el arte. Celebro el momento actual en el que estamos a nivel teatral en la provincia. Celebro mucho este Encuentro. Ojalá se multiplique y se sostenga en el tiempo”.



“Nostalgias” desde Santa Elena, una historia vital



La obra de teatro “Nostalgias” fue escrita para un concurso de la Biblioteca Popular Santa Elena con motivo de los 150 años de la ciudad, allí recibió un primer impulso. La puesta dramática narra una historia de amor en la famosa ciudad fabril entrerriana relacionada con la actividad económica de la planta frigorífica que cerró sus puertas en 1993.



“Santa Elena tiene una historia del teatro de muchos años, no es de ahora, pero se interrumpió y se reinicia con esta obra”, cuenta la autora Marina Choternasty.



“Luego de recibir un estímulo en el marco del concurso me comunico con Mariela (Acosta) que enseñaba y dirigía teatro. Tomo contacto con ella y pregunto si ella se animaba a ser la directora y presentar la obra. A continuación de eso comenzamos a buscar santaelenenses que quisieran participar y fue un largo camino. Recorrimos muchas instancias hasta que quedó el elenco conformado prácticamente como es actualmente. A partir de ahí comienza una nueva etapa del teatro en Santa Elena”.



Por su parte, Mariela Acosta (directora) reflexiona: “Nuestro teatro es comunitario, trabajamos con personas de todas las edades. Surgió antes de la pandemia y nos hizo muy bien. Creo que ese es el aporte como mujeres, construir comunitariamente algo. Tenemos una impronta de la mujer que es el respeto al otro, el cariño, la escucha. Reconstruimos nuestra propia vida a través de la reconstrucción de la historia en el teatro. Como mujer estoy súper orgullosa de que la gente haya quedado tan sorprendida el primer día que la presentamos, dirigida o escrita por nosotras”.



Beatriz Córdoba: Personajes y universos femeninos en Arístides Vargas



“Siempre admiré la visión que tiene Arístides Vargas de la mujer, que no es la mirada clásica del hombre. Tiene un conocimiento de la psiquis y del alma de la mujer muy interesante y obviamente, la combino con mi interpretación y con cómo yo lo veo” subraya Beatriz Córdoba, co autora, directora y actriz de “Las Mujeres de Arístides” del Grupo Teatro El Eclipse (Colón). Córdoba hizo, dirigió y enseñó teatro en Nueva York por mucho tiempo. Hace siete años volvió a la Argentina y se radicó en Colón donde - un año más tarde - inició su compañía El Eclipse de teatro independiente.



“Al dirigir veo que la gente me respeta mucho, pero hay una cierta preferencia al director hombre. Eso está cambiando con mi gente porque saben que mi visión de las cosas es mía, independiente del sexo. Pero sí creo que hay una manera de abordar la temática, los personajes y el material a través de una visión puramente de la mujer. Eso es indudable”.



“Me di cuenta que en todas las obras que dirigí en Nueva York y las que dirijo acá, casi siempre son de autoras o el personaje principal es una mujer. Dirigí El Disparo de la autora uruguaya Estela Golovchenko, y el personaje principal es una mujer. También trabajé con Mano a Mano de la escritora ecuatoriana Viviana Cordero, en donde también las dos protagonistas son mujeres. Me doy cuenta que es importante representar a la mujer porque veo que no está suficientemente en el escenario, y si lo está, está representada a través de una visión masculina y a lo mejor machista”, reflexionó.



Para despedirse dijo: “Estoy muy contenta y emocionada de ser parte del Encuentro Entrerriano de Teatro, es muy importante para mi participar”.



En el unipersonal los diez personajes muestran la visión única que Arístides Vargas tiene sobre la identidad femenina. En las escenas se podrán ver a mujeres compartiendo sus sueños, recuerdos, frustraciones, humor, rabia, poesía, soledad y locura.



Daniela Osella: Dispositivos de poder, y tensiones en la creación artística y construcción de nuevas relaciones grupales

“Los roles que ejercemos las teatristas entrerrianas hace años, no es algo nuevo, sino que ahora se nos da otra visibilidad y eso también nos permite reconocernos como hacedoras de esas prácticas. El marco sociocultural, de transformaciones sociales, está relacionado con esa visibilización de las prácticas desarrolladas por mujeres. Nos permite a nosotras posicionarnos en ese lugar, asumirnos en ese lugar” dice Daniela Osella, co directora junto a Victoria Roldán de la obra “Manada” (Paraná).



“Soy bastante escéptica de pensar que hay solo una cuestión de género atravesando las operaciones que manejan los dispositivos de poder y cómo se opera sobre las tensiones que implica una creación artística, y las relaciones hacia adentro de los equipos. Creo que el hecho de que haya una mujer no garantiza nada, sino lo que realmente importa es cómo nos relacionamos en el interior de los equipos de trabajo, qué lugares y qué maneras construimos allí. Creo que tiene que ver más con eso que con nuestro género. Desde mi perspectiva, lo entiendo desde una manera colectiva, más allá de que haya roles con funciones que se van acordando hacia el centro de cada grupalidad”.





“Manada” es una creación colectiva de la que son parte Ángela Martínez, Sabina Piccini, Juan Cruz Rivasseau, Pablo Vallejo y Carla Sofía Bernhardt, además de las directoras. Relacionadas para agendar En el marco del Encuentro -que comienza este jueves 3 y que se extenderá hasta el domingo 6 impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Municipio de Concepción del Uruguay- también se desarrollará una charla “Perspectiva de género en el trabajo escénico” Mesa de diálogo entre la comunidad teatral entrerriana e integrantes y participantes de “Una escena propia” (Mery Palacios y Gabriela Trevisani). Será en Las Yotivenco Espacio Teatral el viernes 4 de agosto a las 14 hs.



Todas las actividades del Encuentro se desarrollarán con entrada libre y gratuita.