Entregaron prótesis dentales gratuitas en Comisión Vecinal Artigas

Este viernes, se entregaron en la Vecinal Artigas de Paraná, 24 prótesis dentales gratuitas. Se trató de un trabajo colaborativo entre La dirección de Odontología y la Facultad de Vida y la Salud.



“Es un equipo maravilloso que hizo este concretó este sueño a la gente que muchas veces se les hace inalcanzable por los costos y todos estaban felices porque anduvieron perfectos”, dijo una de las responsables de la comisión, María Irene Sánchez, a Elonce.



En tanto, Pablo Ibarra, quien trabajó con la Dirección de Odontología señaló que “afortunadamente el trabajo fue excelente y no llevó tanto tiempo, en lo que respecta a las pruebas de las dentaduras y limar los pintos que no quedan cómodos al paciente”.



“Es una alegría, ya tengo colocada y se siente muy bien”, sostuvo una beneficiaria.



En tanto, una de las referentes del equipo técnico, Celina, contó que “fue un trabajo en grupo muy bueno y logramos hacer 24 prótesis dentales. Fue una experiencia enriquecedora”,



“Se trata de un trabajo de la facultad y fue muy bueno, porque no es lo mismo trabajar con simuladores que con una boca real y atender cada caso en particular”, sumó otro joven.