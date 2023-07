Centros de Estudiantes abordaron temas sobre consumo problemáticos

Se desarrolló un hackatón de ideas para Centros de Estudiantes en la Sala Mayo. Se trata de un espacio para que estudiantes secundarios puedan crear propuestas para el bienestar estudiantil en sus escuelas.Sobre la actividad, el director de Juventudes, señaló a Elonce que “son diez integrantes de cada centro de estudiantes que no se conocen y la dinámica consiste en que deben trabajar en conjunto y deben pensar en el armado de idea entre pares y generar un recurso de ideas”.Al respecto, uno de los tutores, Nahuel, señaló que “abordamos la cuestión de consumos problemáticos y a partir de las ideas, vemos que podemos trabajar”.Una alumna, Alexia Ojeda, de la escuela Bazán y Bustos, mencionó: “Trabajamos a partir del consumo de sustancias para salir una propuesta para que se aplique en el colegio y puede ayudar a los estudiantes que tienen problemas y no lo pueden controlar”“Estamos acá porque somos jóvenes que queremos un cambio y estamos cansados de que todo el tiempo ocurran esta situación”, señalóEn otro de los grupos, un joven detalló que “abordamos temas de consumos y excesos que muchas veces causan accidentes. Hay casos en los que se piensa solo en las drogas y no en el alcohol, algo que consumen todos y es legal. No existe un control para comprar alcohol si sos menor, conseguís muy fácil”, expresó un chico.Además, se ven mucho todo lo que es elcasino online y tratan de captar la atención de los jóvenes y se distraen con estas cosas. Muchos invierten dinero y con el tiempo se vuelve una adicción”.“Muchos influencers muestran ganan millones de dólares y los niños ven eso, tiendo en cuenta la situación del país, y buscan esas salidas mágicas para obtener dinero”, cerró.