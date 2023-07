El Mercado Regional Audiovisual tendrá sus concursos en la 5ta edición del FICER

Concursos para proyecto entrerrianos



Concursos para proyectos regionales

El Mercado Audiovisual del FICER es una herramienta clave para el fomento de nuevas producciones y la profesionalización del sector, así lo entiende el Gobierno provincial, que brinda aportes económicos en premios desde la segunda edición del Festival.En esta quinta temporada del FICER, el Mercado ofrece fomento a proyectos entrerrianos y de región Nea Litoral. Es decir que las propuestas concursables están destinadas a proyectos audiovisuales de Entre Ríos, pero también a producciones de Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.Para esta acción de promoción de la industria audiovisual, la provincia otorga premios en diferentes líneas y categorías, que suman más de seis millones de pesos.Proyectos EntrerrianosDesarrollo de proyectos Entrerrianos para cine o series que podrán ser de ficción, animación y documental. En esta línea se seleccionarán dos producciones que recibirán cada una 900 mil pesos.Formulario de inscripción: ingrese haciendo click AQUÍ. Reglamento: ingrese haciendo click AQUÍ. Proyectos avanzados de cine o series entrerrianas de ficción, animación y documentalSe seleccionarán dos producciones que recibirán cada una 1,2 millones de pesos.Formulario de inscripción: ingrese haciendo click AQUÍ. Reglamento: ingrese haciendo click AQUÍ. Podrán participar realizadoras, realizadores, productoras y productores audiovisuales nativos o con residencia continua mínima y comprobable de tres años en Entre Ríos. Quienes participen podrán inscribir proyectos u obras en más de una línea concursable y serán consideradas válidos hasta la etapa de preselección. No podrán acceder proyectos que hayan ganado premios del Mercado del FICER en anteriores ediciones, en la misma línea o categorías.Para las postulaciones sólo se admitirá inscripción mediante formulario web de cada línea.Los videos de visualización deberán estar habilitados desde el día de la inscripción hasta el 9 de septiembre de 2023 y podrán ser enviados únicamente mediante enlace de visionado en los campos de los formularios. No se recibirá ningún material en papel ni en ningún otro soporte digital que no sea el formulario de inscripción correspondiente. La Secretaría de Cultura realizará una revisión de todo el material enviado por cada postulación y la inscripción se dará por confirmada si se cumple con lo solicitado en el Reglamento. Solo se tomarán como participantes de los concursos, los proyectos que reciban una comunicación de la organización del Festival confirmando su preselección.Se preseleccionarán hasta 20 proyectos en total contemplando las dos líneas. Las o los representantes de los proyectos estarán invitados a participar del Mercado en forma presencial, para asistir a sus jornadas de capacitación y concurso, con alojamiento y comidas a cargo de la organización del Festival.En la selección de los proyectos ganadores de cada línea el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: calidad artística integral; que los proyectos fortalezcan y amplíen la mirada del público entrerriano; que propongan narrativas inclusivas o innovadoras; viabilidad del proyecto para su concreción, promoción o exportación; que ayuden a reflexionar sobre temáticas actuales, en fortalecimiento de la diversidad cultural y federal; que los o las representantes cumplan con la asistencia presencial de al menos dos jornadas en la agenda del Mercado Regional del 5° FICER.Proyectos de la Región Nea-LitoralDesarrollo de proyectos regionales para cine o series. Es una línea que seleccionará proyectos de ficción, animación y documental realizados en Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes o Formosa. La producción seleccionada recibirá 900 mil pesos.Formulario de inscripción: ingrese haciendo click AQUÍ. Reglamento: ingrese haciendo click AQUÍ. Proyectos Avanzados de Cine o Series RegionalesEsta categoría es para proyectos de ficciones, animaciones y documentales realizados en Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes o Formosa. Se seleccionará una producción que recibirá 1,2 millones de pesos.Formulario de inscripción: ingrese haciendo click AQUÍ. Reglamento: ingrese haciendo click AQUÍ. Podrán participar realizadoras, realizadores, productoras y productores audiovisuales nativos o con residencia continua mínima y comprobable de tres años en las provincias de la Región NEA Litoral de Argentina (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes).Como características generales para las dos líneas se admiten proyectos de ficción, animación o documental. No podrán acceder proyectos que hayan ganado premios del Mercado del FICER en anteriores ediciones, en la misma línea o categorías.La organización del 5° FICER hará una preselección de todas las obras confirmadas como inscriptas en las dos líneas concursables. Se preseleccionarán hasta 10 proyectos en total. Las o los representantes estarán invitados por la organización a participar del Mercado en forma presencial.En ambos casos de líneas regionales, los aportes en calidad de premios otorgados a los proyectos tienen como objetivo promover y fomentar el sector audiovisual en general, a sus trabajadoras y trabajadores, y a la industria regional. El impacto positivo que esto genera en nuestra provincia, fortalece las relaciones de coproducción y la ligazón cultural histórica en pos del séptimo arte nacional.