La Sinfónica presentará obras de Beethoven y Sibelius en La Vieja Usina

La actuación estará bajo la dirección del director invitado Gerardo Edelstein, contando con la participación de los solistas Cecilia Isas -violín-, José Luis Juri -piano- y Siro Bellisomi -cello-, quienes interpretarán en la 1era parte el Triple Concierto para Violín, Cello y Piano de L. V. Beethoven.



En la 2ª parte el organismo sinfónico interpretará la Sinfonía No. 2 Op. 43 de Jan Sibelius.



El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita por orden de llegada.



Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.



Por razones logísticas, en esta oportunidad el concierto dará comienzo a las 20 horas.



El concierto se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar



Gerardo Edelstein, director invitado

Nacido en Buenos Aires, Argentina, el Maestro Edelstein ha dirigido orquestas y coros en Europa, Asia, Sudamérica y los Estados Unidos de Norteamérica y ha sido alabado por la prensa y el público por sus vibrantes interpretaciones tanto del repertorio tradicional como de la música contemporánea.



Gerardo Edelstein es director musical de la Williamsport Symphony Orchestra en Pennsylvania, EEUU donde acaba de completar su decimotercera temporada a cargo de ese organismo. El Maestro Edelstein es también director de la cátedra de Dirección Orquestal y director musical de las Orquestas Filarmónica, de Cámara y del Penn's Woods Music Festival en la Pennsylvania State University.



Su repertorio incluye las obras más importantes para orquesta sinfónica, coro, ópera y ballet y ha estrenado también numerosas obras escritas por compositores contemporáneos.



Edelstein fue Director Musical del Coro Oratorio en Israel realizando conciertos y colaborando con diferentes orquestas alrededor del país.



En los Estados Unidos ha sido Director Asociado y luego Asesor Musical de la Richmond



Symphony en Virginia con la cual obtuvo en el año 2000 el primer premio a la temporada musical más innovadora otorgada por la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores.



Como invitado, el Maestro Edelstein ha dirigido la Israel Sinfonietta, y la Orquesta Sinfónica



Mendi Rodan de la Academia de Música en Israel, la Orquesta Sinfónica y Coro de Tucumán y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo en la Argentina, la Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra en la República Checa, la Kharkov Philharmonic en Ucrania, la Dublín Festival Orchestra en Irlanda, la orquesta del festival Recontres Musicales Internationales des Graves en Francia, la Saint Petersburg State Symphony Orchestra en Rusia, la Orquesta de la Universidad Estatal de Bahía en Brasil y las orquestas sinfónicas de Kalamazoo y San Antonio en los Estados Unidos entre otras. También ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh en un programa conjunto con la Orquesta Filarmónica de la Pennsylvania State University. Con esta última ha viajado a España, especialmente invitado por la Universidad de Zaragoza. También con esta orquesta ha realizado conciertos en Filadelfia, Baltimore, Pittsburgh y el Carnegie Hall en New York.



Para el 50 aniversario del Penn State College of Arts and Architechture, el Maestro Edelstein colaboró con el departamento de Teatro Musical para una puesta del "Mass" de Leonard Bernstein recibiendo elogios de la crítica especializada.



Como docente el Maestro Edelstein ha realizado clases magistrales de dirección orquestal en Francia, Turquía, Israel, Brasil, los Estados Unidos y en tres ocasiones en la Argentina invitado por La Universidad Católica de Buenos Aires. También ha sido invitado a dirigir orquestas juveniles en festivales en Virginia, Michigan, Texas, Vermont, New York, Colorado y Pennsylvania.



Gerardo Edelstein es egresado con honores del Conservatorio Nacional de Música en Piano y del Conservatorio de La Lucila en Dirección Coral en Argentina. Realizó cursos en la Bach



Akademie de Stuttgart en Alemania y luego continuó sus estudios de dirección orquestal en la Academia Rubin de Música de Jerusalén en Israel y la Shepherd School of Music de Rice



University en los Estados Unidos. Sus principales maestros incluyen a Antonio Russo, Helmuth Rilling, Mendi Rodan y Larry Rachleff.