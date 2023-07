Formar para emprender: el gobierno entregó insumos y herramientas a jóvenes

Formar para emprender

Formar para emprender es un programa del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con municipios u organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes fueron capacitados en primer en Economía Popular y emprededurismo y luego algunos eligieron el taller de panadería y pastelería, mientras que otros optaron por el textil.Del acto, que se desarrolló el viernes en el Complejo Comunitario del Barrio Mitre, de Paraná, participaron las ministras de Desarrollo Social, Marisa Pair, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; y la presidenta del Complejo Comunitario, Sandra Guevara.También participó la diputada provincial Carina Ramos; la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, Eliana Ramos, y la subsecretaria de la Juventud de la provincia, Brenda Ulman, entre otras autoridades provinciales.El presidente del Copnaf, en relación a los elementos entregados y el acompañamiento del Estado, expresó que “no es sólo un kit de herramientas, no es sólo una capacitación, no es sólo una beca, sino es que ustedes puedan intercambiar experiencias, que puedan fortalecerse, que puedan ganar en confianza”.Además, Leconte, como ya lo había hecho en el lanzamiento del Consejo Consultivo de las Adolescencias, efectuó una convocatoria para los jóvenes que participaron del programa: “Apropiense de estas políticas públicas, exíjanlas y sean un contagio para que otros jóvenes como ustedes puedan conocerlas, difundirlas ya que es la mejor forma de caminar hacia la autonomía, buscando herramientas para la preparación de la vida independiente”.En ese sentido, la ministra Marisa Paira retomó los desafíos del diseño de este modelo de políticas públicas y compartió: “Son momentos muy emocionantes, con este programa especialmente porque lo propusimos en la gestión anterior para acompañar a las y los jóvenes que egresan de los espacios de cuidado con el armado de un proyecto productivo, que también es caminar juntos y juntas en un proyecto de vida".“Nuestro gobernador Gustavo Bordet, siempre dice que los jóvenes son el futuro, pero fundamentalmente el presente, por eso hoy les estamos brindando estas herramientas para que puedan insertarse en el mundo laboral, con un Estado presente y organizaciones como el Complejo Mitre que ponen el cuerpo y el alma para acompañar y contener”, agregó.Durante el encuentro, la ministra Rosario Romero, detalló: "En este barrio, en este Complejo, se han hecho muchas cosas y todas importantes. Felicitaciones a todas las personas que hacen posible esto y a quienes emprendieron un camino de capacitación, de aprendizaje y trabajo. Si algo modificó la vida de las personas fue justamente la organización, la educación y el trabajo".En cuanto a la formación, Romero destacó: "Es un esfuerzo muy particular que surge del alma y de las ganas que cada uno ponga en eso. Es poner la mirada en la esperanza. Y vaya si la humanidad necesita mirar con esperanza el futuro"."Para nosotros es un placer inmenso poder acompañarlos en este proceso de formación, es el segundo que se realiza aquí en el complejo y eso nos enorgullece. Este programa es muy importante porque además de acompañar con la capacitación les brinda el acceso a las herramientas de trabajo. Es un dií de celebración porque hoy se gradúan 14 jovenes y son los protagonistas de este encuentro. Nosotros somos los que acompañamos y trabajamos junto al Estado para que las políticas públicas lleguen a toda la comunidad", remarcó Sandra Guevara.El programa Formar para emprender es un programa del Copnaf y la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social en articulación con municipios u organizaciones de la sociedad civil.Está destinado a adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años en situación de vulnerabilidad social sin adecuados cuidados parentales, que residen o residieron en residencias socioeducativas, para el fortalecimiento de su autonomía.Comenzó en 2019 y esta es la 2da edición, que se inició en 2022. Se ejecuta en siete ciudades: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Feliciano, Federal y Gualeguay. En Paraná lo lleva adelante el Complejo Comunitario Barrio Mitre.El kit que se entregó para quienes realizaron el taller textil contó con una máquina de coser, una plancha a vapor, y diversas herramientas e insumos (tijeras, centímetro, escuadras, agujas, alfileres, cortes de telas, etc.) y para quienes terminaron con el taller de panadería y pastelería, se les entregó una batidora orbital, un mixer, una balanza, e insumos (moldes, pizzera, espátulas, mangas de decoración, etc.).