Continúan abiertas las competencias para el Festival Internacional de Cine

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura, impulsa una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) que reúne amantes del séptimo arte de todo el país. Se realizará en septiembre. Las competencias se encuentran abiertas hasta el 28 de julio.El Ficer es una política de Estado que busca principalmente fomentar y difundir el cine regional, en particular el entrerriano. Sus distintas ediciones han generado un interés cada vez mayor en las/los espectadoras/es, a la vez que se ha convertido en un espacio de encuentro y crecimiento para realizadores.Las secciones en competencia ya disponibles son dos:Se trata de una sección que premia largometrajes de ficción, animación y documental argentinos, terminados entre el 1° de enero de 2022 y el 1° de julio de 2023. La obra cinematográfica que gane esta sección recibirá un premio de 700.000 pesos.Formulario de inscripción: https://ficer.com.ar/concurso-de-largometrajes-argentinos/ La histórica categoría de Corto Entrerriano mantendrá en 2023 su competencia específica, porque es uno de los objetivos centrales del Festival dar visibilidad, impulso y fomento al cine hecho en la provincia. Competirán cortometrajes de ficción, animación y documental de realizadores/as entrerrianos/as, terminados entre el 1° de enero de 2022 y el 1° de julio de 2023. El premio de la categoría será de $500.000.Formulario de inscripción: https://ficer.com.ar/concurso-cortometrajes-entrerrianos/ La participación en la Competencia Oficial supone la plena aceptación del REGLAMENTO y deberá realizarse de la siguiente manera: inscribiendo las películas de largometraje y cortometraje sólo a través del formulario que corresponda, disponible en el sitio oficial del Festival (www.ficer.com.ar), proporcionando un enlace de visualización que esté habilitado desde el momento de inscripción de la película hasta la finalización del plazo. El formulario que se complete en línea tendrá carácter de Declaración Jurada.La dirección artística y el equipo de programación del Festival preseleccionará hasta ocho películas argentinas para la sección Largometrajes Argentinos y hasta doce películas para la sección Cortometrajes Entrerrianos. Todas las producciones serán proyectadas dentro de la programación del 5° FICER. Los largometrajes y cortometrajes preseleccionados para formar parte de la programación no podrán inscribirse en la Competencia Oficial de las futuras ediciones de este Festival.Los criterios para esta preselección se basarán en: la calidad técnica y artística; el cumplimiento de las bases que estipula el Reglamento; y que no expresen ni contengan mensajes de odio, violencia explícita y/o cualquier tipo de intolerancia o discriminación directamente manifiesta.Reglamento de ambas secciones disponibles en :Más información en www.ficer.com.ar | @ficerok