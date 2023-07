El director del Cener, dijo que “Iosper avanzó muchísimo en los últimos meses”

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) “tiene aranceles similares a otras obras sociales y cumple en cuanto a pagos en tiempo”, afirmó el director médico del Centro de Neurología y Recuperación Psicofìsica (Cener), Santiago Sanfilippo¸ quien opinó que se está mejor que con otras prestadoras de salud.El problema médico y de las retribuciones médicas “no es solamente de Iosper, sino de toda la salud pública nacional y provincial”, consideró el médico, quien contó que “hay obras sociales que, en realidad, son demasiado malas como la Obra Social de los Docentes (Osplad), por ejemplo, que no reconoce prestaciones y dejó deudas en todas las clínicas y nadie se ocupó de eso; o el Programa Médico Integral (Pami), que también dejó deudas o no contrata a especialistas para brindar atención a los pacientes; e, incluso, prepagas que tienen dificultades económicas importantes y cortaron las prestaciones a nivel de colegios médicos como Osde o Swiss Medical”.En ese marco, el director médico del Cener destacó que Iosper “avanzó notablemente en el tiempo de pago, mientras las demás obras sociales tardan entre tres y seis meses para abonar, Iosper lo hace casi al mes vencido, es decir, no hay dificultad en el pago; y los aranceles de consulta se mantiene exactamente igual que las demás obras sociales”.En ese sentido, contrastó que “hay obras sociales, como la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac) que se cobra 800 pesos la consulta, por lo que se corta permanentemente los colegios médicos”.Además, el profesional aclaró que “si bien es cierto que algunos valores, con respecto a internaciones de discapacidad, pueden ser inferiores a lo que marca la Superintendencia, en los últimos tiempos se avanzó y mejoró bastante, teniendo en cuenta que Iosper no tiene recupero como las demás obras sociales, que pueden recuperar lo que se paga en discapacidad”, dijo el médico, quien precisó que “con la crisis que hay, evidentemente, se nota”.