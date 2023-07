Se inauguró en Tabossi un Centro Emisor de Licencia Única de Conducir

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobierno provincial continúa trabajando para poner en marcha en los municipios de Entre Ríos la Licencia Nacional de Conducir (LNC). Luego de la firma del convenio, Tabossi inauguró su Centro Emisor, siendo el número 62 en la provincia. Esta semana quedará inaugurado el Centro de Licencia de San Justo. Estuvieron presentes, además, el subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Facundo López, el diputado Gustavo Zavallo y el Coordinador de Educación Vial, Luis Hartmann.



“Es un nuevo avance en materia de prevención y seguridad vial, de homogeneizar con el criterio que tiene el gobierno Nacional con la Licencia Nacional de Conducir que nos hace avanzar en la construcción de ciudadanía. La licencia única en Entre Ríos ya va por un 87 por ciento de las localidades con adhesión a este Sistema y vamos camino al 100 por ciento”, destacó la ministra Romero



En esta línea, sostuvo: “La licencia nos hace avanzar en conducta ciudadana, así que estamos muy agradecidos con nuestro gobierno Nacional y, por supuesto, con el Observatorio Provincial de Seguridad Vial y con la intendenta, Liliana Landra, que ha bregado por este avance en la ciudad”.



Asimismo, subrayó: “Este avance implica mayor tranquilidad para nuestros transportistas de que tienen una licencia que es reconocida en todos lados y por supuesto que, como todas las cosas, tenemos derechos y obligaciones que hay que respetar".



El nuevo Centro de Emisión de Licencia de Tabossi cuenta con equipos de computadoras, impresoras y cámaras que permitirán estar conectado al Sistema Nacional y emitir estas licencias.



La intendenta de Tabossi, Liliana Landra, mencionó: "La verdad que contar con este servicio de Licencia Nacional Única de Conducir es fundamental para la localidad y para las zonas vecinas que no cuentan con el Sistema. El Centro ya está activo por lo que pueden venir a realizar el trámite cuando lo necesiten, no necesariamente tienen que tener la licencia vencida para hacerlo".



El subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Facundo López, explicó: "Cada vez que nosotros inauguramos un nuevo centro emisor de licencia, creo que estamos no solamente cumpliendo con el rol y la función que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino también tratando de brindar una colaboración y un mejoramiento de todos los estándares en lo que es la política de seguridad vial".



"La única forma y es el objetivo que tiene la Agencia, federalizar la política de seguridad vial, es trabajar mucho con los municipios, con las provincias, hacer un excelente programa de educación a lo largo y a lo ancho del país, que es lo que estamos llevando adelante. Y por sobre todas las cosas, que la política de seguridad vial sea una política pública y de agenda mediática para que todos en la Argentina conozcan y sepan sus obligaciones y responsabilidades a la hora de estar conduciendo un vehículo", concluyó.



Por su parte, el diputado Gustavo Zavallo, felicitó a la intendenta y a su equipo porque "me consta de la insistencia y de la energía que se puso en pos de este objetivo, en este trabajo articulado con el gobierno provincial y también con las autoridades de Nación. Tenemos la firme voluntad de lograr que a partir de esta capacitación, de esta elevación del estándar que significa tener la Licencia podamos tener muchos mejores índices en materia de siniestralidad en Entre Ríos".



Con este Centro el 87 por ciento de los municipios de Entre Ríos ya se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Licencia de Conducir lo que permite unificar en todo el territorio los criterios de formato de las licencias, requisitos previos y su posterior otorgamiento.