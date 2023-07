Gualeguaychú hará una vigilancia epidemiológica de los casos de suicidio

Gualeguaychú se convirtió en el segundo departamento de Entre Ríos, detrás de Concepción del Uruguay, en implementar la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio y de los casos consumados.



De esta manera, a través del Servicio de Salud Mental y del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario se llevará un registro oficial de esta enfermedad para tener una herramienta de vital importancia para evaluar el comportamiento de la misma y diseñar estrategias de prevención.



Además, los objetivos esta notificación tiene como finalidad estimar la magnitud del evento y caracterizarlo; identificar poblaciones o grupos de riesgo para fortalecer las actividades de prevención y promoción; brindar información para procurar las acciones de seguimiento a las personas que hayan tenido un intento de suicidio y sus referentes vinculares; planear estrategias de intervención para con aquellos usuarios/as que han sido notificados.



Es importante dejar en claro que el suicidio no es un hecho aislado, debe ser analizado y abordado como una problemática sanitaria y social, que tenga un alcance comunitario y responsable. Ante ello, se debe desmitificar ciertas conclusiones o creencias al respecto, informarse, buscar orientación y acercarse a los efectores de salud, ya sea como usuario, familiar, amigo o referente. Línea gratuita de escucha

En este sentido también es que el Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso una línea de escucha gratuita las 24 hs: 0800- 777- 2100.



La misma es atendida por profesionales de Salud Mental que fueron capacitados para alojar la consulta.



Realizan una propuesta asistencial y clínica, según corresponda. Implica una primera escucha cuidada, segura, accesible y gratuita.



Vale aclarar que el programa no cuenta con médicos psiquiatras, ya que no es una línea para consultas para esquemas o prescripción de medicación.



El paso a paso del abordaje de la línea:



1) Escucha y evaluación de riesgo cierto e inminente

2) Orientación

3) Seguimiento

4) Articulación con electores de salud (derivación asistida y remota, garantizando continuidad de cuidado y que el/la usuaria llegue a ser atendido/a)