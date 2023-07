Colón se vistió con los colores patrios para conmemorar el 9 de Julio

Foto 1/2 Foto 2/2

En la rotonda Stella Maris de la zona portuaria de Colón se llevó a cabo el acto protocolar para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia Argentina que fue presidido por el Intendente José Luis Walser. Estuvieron presentes abanderados de las escuelas de la Ciudad, vecinos, funcionarios, autoridades y representantes de fuerzas de seguridad de la ciudad.



Luego del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la invocación religiosa, que estuvo a cargo del padre Rubén Dalzotto, el profesor y escritor Diego Vásquez Rivero interpretó unas palabras de su autoría para referirse a la fecha patria.



José Luis Walser dejó un mensaje a todos los presentes para conmemorar el aniversario de la Independencia. Luego hubo danzas folclóricas a cargo de la Escuela de Danzas Tradicionales Folclóricas "Dos Orillas" dirigida por Rubén Prior junto a Brisa Eggs como su profesora y del taller municipal de Cultura.



También participó la joven Sofía Vega, de 14 años, reciente ganadora del concurso de Soijar (Orquestas infantiles) como primera cantante a nivel nacional, que entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.



Por último, el folclorista Esteban Cuestas interpretó los temas "Los Hermanos" de Atahualpa Yupanqui y Costeros del Uruguay de Memoria de los Pueblos.



Haciendo referencia a quienes clamaron por la independencia en 1816, el Intendente José Luis Walser dijo en el acto: "A 207 años hoy no tenemos los mismos problemas, una independencia por conquistar, no hay enemigos externos, pero sí tenemos nuestros problemas, y muchos nuevos desafíos que también tenemos que tener la responsabilidad".



"Y abrazando los valores que tuvieron estas personas, estos vecinos, estos hombres y mujeres, hoy tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar, poner nuestro granito de arena para resolver los problemas que son propios de nuestro tiempo" sostuvo el intendente de Colón.



Mientras que, en un tramo de su alocución, el profesor Diego Vásquez Rivero, expresó: "Seamos libres y lo demás no importa nada. La célebre frase sanmartiniana, acuñada en plena efervescencia bélica para disolverse décadas más tarde con la senectud de sus granaderos, no debe confundirnos a los hijos de una patria resueltamente bicentenaria. Porque ser libre implica que lo demás sí nos importe, que el otro importe (incluso aquel al que por necedad o ceguera ideológica llamamos enemigo cuando es, dentro de un planeta vasto y multicultural, nuestro prójimo)".



"Para ser libres, genuinamente libres, debemos primero deconstruirnos como individuos, romper los moldes sobre los que se han formado nuestras axiologías morales y cognoscitivas, descubrir el "yo" que habla y socializa tras la máscara del prejuicio o el recelo. En suma, autodescubrirnos" indicó.