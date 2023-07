Mejoran conexiones productivas en el departamento Villaguay

La Dirección Provincial (DPV), a cargo de Alicia Benítez, lleva adelante distintas tareas de mantenimiento de trazas que vinculan establecimientos educativos rurales, productivos y vecinos que se asientan en distritos del departamento Villaguay. La logística y ejecución está a cargo de zonal emplazada en ese departamento con el aporte de juntas de gobierno.



Al respecto de ese tema, el presidente de la junta de Gobierno de Mojones Sud, Leandro Monjo, expresó: “Estamos trabajando muy bien en temas de caminos en nuestra zona, siempre pensando en cosas por mejorar, pero se han levantado camino, recambio de alcantarillas, reposición de ripio, embrosado hacia unos galpones de pollos, entre otras tareas”.



Desde el ente vial se comunicó que colocan 5.900 metros cúbicos de ripio y 3.000 metros cúbicos de brosa sobre la ex ruta provincial Nº 38, en el tramo de la ruta nacional Nº 18 hacia un establecimiento avícola. También, se avanza con las tareas en la zona de Lucas Sud Primera, en el tramo de la escuela Nº 16 Maipú hacia estancia Las Tejas, con tareas de conformación de caminos, compactación de suelos y distribución de brosa y ripio.



Por otra parte, se destinaron 10.000 metros cúbicos de brosa para diferentes zonas productivas. De esa manera, se trabaja en el tramo de Mojones Sur desde la ruta provincial Nº 6 hacia un establecimiento avícola, y la reposición de suelo calcáreo en el camino a Cantina Bonaldo hasta Turca María en Distrito Raíces.



A su vez, en los tramos de la ruta provincial Nº 20 desde la ruta 18 hacia arroyo Curupí; ex ruta provincial Nº Ex 38 Almacén Traviché, desde el almacén hasta escuela Nª 18; ruta provincial Nº 38 desde escuela Nº 14 desde ruta 20 hacia San Salvador. En tanto, se transportan 4.800 metros cúbicos para la zona de Mojones Sur, Lucas Norte y Sur y Distrito Bergara.



Prosiguiendo con ese ritmo de tareas, se realiza la reposición de ripio hacía la Escuela Nº 25, 20 de Junio. En este trabajo la junta de Gobierno compró el material y la zonal se encargó del transporte y distribución. En tanto, se avanza en los trabajos sobre la ruta provincial Nº 20, con la limpieza de banquina; cunetas y repaso desde puente Luca hacia el arroyo Curupí, y en Lucas Sur Segunda se efectúan el cambio y reparación de alcantarillas, en el camino barrero.