Entre Ríos obtuvo puntaje máximo por cumplir con Ley de Responsabilidad Fiscal

Esta evaluación, que se realiza con el fin de contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas de las administraciones provinciales, se realiza semestralmente, a fines de los meses de marzo y septiembre de cada año, con un monitoreo de la información fiscal y presupuestaria publicada por todas las provincias que hayan adherido a la Ley Nº 25.917 (de Responsabilidad Fiscal -LRF-).



En ese marco, el ministro de Economía, Hugo Ballay, valoró “la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de ordenar las cuentas públicas y otorgar previsibilidad a la gestión de la provincia”.



“El orden y la transparencia es la base que permite implementar políticas en beneficio de los entrerrianos”, añadió el titular de la cartera económica.



Ballay resaltó que “contar con una administración ordenada, previsible y equilibrada es la única forma de desarrollar políticas a largo plazo y planes de gobierno, como el que puso en marcha nuestro gobernador para dotar a Entre Ríos de las bases sólidas para que se desarrollen, se transforme, genere empleo de calidad y más derechos”.



“Este trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de la gestión se apoya también en una mayor eficiencia del gasto público, en la inversión en servicios fundamentales, el apoyo a los sectores productivos, que son los que crean fuentes de trabajo, y en la distribución de recursos para disminuir las desigualdades”, continuó.



Para finalizar, Ballay puso de relieve que “ni los acuerdos paritarios por encima de la inflación con los gremios del sector público; ni la construcción de escuelas, centros de salud, jardines y caminos; ni las políticas tendientes a garantizar derechos sociales o la seguridad podrían avanzar como lo logramos todos estos años, si no hubiéramos ordenado el Estado. Trabajo que organismos como la ASAP nos vuelven a reconocer hoy. Este es el único camino para que Entre Ríos se transforme y pueda ir por más”.



En este sentido, el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, destacó que “todo reconocimiento es muy importante, indica que se están haciendo bien las cosas y, además, como quien hace esto es una institución reconocida y prestigiosa, es un informe considerado por muchos usuarios como inversores, bancos, proveedores, ciudadanos en general y sin dudas posiciona muy bien a la provincia ante ellos”.



El funcionario puntualizó que el informe expresa que “de acuerdo a la información relevada al 31 de marzo de 2023, las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como De cumplimiento estricto, fueron Córdoba y Entre Ríos, ambas con un índice de 100 puntos”. En detalles Zubillaga, precisó que se trata de “un informe, un análisis semestral que hace la ASAP, Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, que hace un relevamiento de información tanto a marzo como a septiembre de cada año de todas las provincias que están incluidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal”.



Recordó que esta ley se sancionó en 2004 y “tuvo como un objetivo principal coordinar y ordenar toda la información fiscal de Nación y de las provincias, la homogeneización de esta información para que justamente se puedan medir determinados parámetros”.



Apuntó que la ley de responsabilidad fiscal establece reglas que deben cumplir todas las jurisdicciones participantes, que “tienen que ver con temas de variación de gasto, de la deuda y algunas otras cuestiones más, pero introduce fundamentalmente el tema de análisis cualitativos y, dentro de estos, una de las premisas principales es la publicación de determinada información”.



En ese marco, “la ASAP hace ya unos años viene realizando este informe y Entre Ríos siempre ha estado en una de las primeras y ya hará cuatro o cinco mediciones o informes donde ha estado primera siempre con el 100; o sea, cumple con todos los puntos que debe informar, que no solamente se refiere a un determinado tipo de información, sino también en un determinado tiempo; no son solamente importantes los datos que se publican, sino también cuándo”.



Detalló que el informe se basa “en los presupuestos, tanto al proyecto de presupuesto como a la ley de presupuesto aprobada, lo que tiene que ver con la cuenta general del ejercicio que elabora Contaduría General; temas que tienen que ver con el stock de deuda, gastos por finalidad y funciones, cuál es la planta de personal ocupada. Y esto, por ejemplo, lo hace la Dirección de Análisis Fiscal del Ministerio de Economía. Es decir, es un grupo de organismos, no solamente la Oficina Provincial de Presupuestos, sino también otros del Ministerio de Economía o relacionados con el mismo que suben información a sus páginas web, y esto es lo que justamente releva la ASAP para determinar este índice”.



El director resaltó que “es una satisfacción muy grande poder estar siempre en los primeros lugares y sobre todo con el máximo puntaje. También hay otro informe que, por ejemplo, realiza el Cipec, otro organismo privado similar en cuanto a que se refiere al sector público, en esos informes en los últimos hemos obtenido un 10 de calificación”. Decisión política En ese marco, Zubillaga destacó “el acompañamiento de los decisores políticos de publicar la información” y también “el trabajo que hay detrás de todos estos organismos técnicos y otros más del Ministerio de Economía”, al tiempo que resaltó el “compromiso tanto de profesionales y de empleados para que se pueda ir mejorando los procesos y los sistemas; entre ellos cómo se capta y de qué manera se puede obtener esta información de la forma más rápida posible”.



Zubillaga, mencionó que en ese sentido “se han ido mejorando un montón de cosas que nos han llevado a esta situación y todos los días estamos pensando en cómo se puede mejorar”, afirmó y señaló que últimamente “se trabajó también en el presupuesto ciudadano, que trata de simplificar un poco la información presupuestaria para el ciudadano común que no tiene formación en Ciencias Económicas, en el presupuesto con perspectiva de género y se está tratando de mejorar la medición física del presupuesto, es decir mostrar de mejor forma la producción pública”.



“Hay un montón de cosas que se están haciendo y que se va mejorando día a día”, indicó el director de la Oficina Provincial de Presupuesto y agregó: “Es difícil llegar a obtener un 100, un 10, pero mucho más difícil aún es sostenerlo y tratar de seguir mejorando, y ese es el desafío que nos proponemos todos”, sostuvo finalmente.