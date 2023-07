Sidecreer invita a la charla que brindará Ariel Abadi sobre “el arte del doblaje

El próximo 7 de julio, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sidecreer presenta una nueva Charla encuentro: “El doblaje… Ese lugar… Arte y oficio de la “otra versión”. Estará a cargo del actor, locutor y director de doblaje Ariel Abadi.Se presentará el arte del doblaje, explicando su razón de ser, sus nociones básicas, y las cualidades artísticas que habilita.Temario:1) La desvalorización histórica del doblaje y sus causas.2) La revalorización en el presente del doblaje.3) El impacto cultural en el doblaje y el impacto del doblaje en las culturas.4) El doblaje del futuro y el futuro del doblaje5) Poética del doblaje6) Dimensión lúdica del doblajeLa cita es el 7 de julio, desde la hora 16, en el aula A del primer piso de la Facultad de Ciencias de la Educación -Uner- en Paraná, calle Buenos Aires 389.La participación es libre y gratuita completando el siguiente formulario:https://forms.gle/y9cDZRcEDCkt16AQ8Bio Ariel AbadiActor argentino de extensa trayectoria, Locutor y Director de doblaje.•Años 1980-1998:•Estudió teatro con Rodolfo Graziano como maestro.•Comenzó su carrera como actor de teatro: (Los chismes de las mujeres, El sí de las Niñas, La loca de Chaillot, etc.)•Participó en proyectos muy difundidos en la década del 90, como ser "El Gardel de Medellín", con Ángel Rico.•Actor de radioteatro desde 1985 (Ciclo "Las dos carátulas") hasta 1992 (ganando por "revelación en radio" el premio "Alfonsina", en 1993).•Actor de doblaje desde 1990. Algunos clásicos: "Cocomiel", "Historias para temblar", "Grandes escapes", "Reino animal" en la voz de Attemborough (que actualmente se emite en canal 7 y canal Encuentro de la Argentina). El clásico de canal 13 "La Aventura del hombre", contó con él en muchas oportunidades. En cine nacional, participó por ejemplo de "Dibu 2: La venganza de Nasty" (voz de Nasty)... y de "Manuelita" (García Ferré). Antes había trabajado en películas como "Gatica", "Siempre es difícil volver a casa" o "Ay, Juancito".•En 1992, fue la voz de Homero Simpson para Expo América 92'. Ya en los años 97 y 98, volvería al radioteatro con "Historias de tachos" en FM Tango, junto a Gustavo Garzón.•Protagonizó proyectos de cine independiente y puso su voz y actuación para películas comerciales, nacionales e internacionales de cine y TV. En TV, intervino con voz e imagen, en tiras argentinas como "Cuando yo te vuelva a ver", "El Fanfa", "Mi Cuñado", "Cebollitas", "Trillizos", "Poné a Francella", etc., actuando con Héctor Alterio, Ricardo Darín y Guillermo Francella, entre otros.•Doblaje de películas extranjeras, protagónicos (en desorden cronológico): El príncipe encantado ("Príncipe de las muñecas"), Las tortugas Ninja 2 ("Leonardo"), Los secretos de Harry (voz de Woody Allen), Juego de lágrimas (voz de Forrest Whitaker), Los Sospechosos de siempre (doblando la premiada actuación de Kevin Spacey), Asterix y Obelix contra el César (voz de Asterix), El Viaje de Chihiro ("Sin cara"), "La Clase" (Francois), Whatever Works, de Woody Allen (interpretando a Larry David)...por nombrar algunos títulos prestigiosos.•También fue Austin Powers, el narrador de "Los Archivos del FBI" (Discovery), "el tío Dumpling" en la serie infantil Pucca ... y la voz de numerosos documentales, series infantiles y films. Para productos Disney, puso su voz en la versión argentina ("castellano porteño") de "Los Increíbles"... y fue "Clink" en Cars. En series Disney, se destaca su trabajo como "Bear" en "Bear en la Gran Casa Azul" (de Jim Henson y Disney). A su vez, es "Gonzo", en el último doblaje que se realizara para la recordada serie de los 70, "El show de los Muppets".•Año 2000:Por una realización llamada "Victor Inox", la señal I-SAT, recibió el "PROMAX de Oro" a su producción integral ("best film"), siendo Ariel Abadi el narrador/locutor de la misma.•Año 2003:Desde 2003 hasta el día de hoy, también se desempeña como director y docente de doblaje.•Año 2008 hasta la fecha:Sobresale su protagónica actuación en la premiada serie Breaking Bad (voz del actor Bryan Cranston, ganador del Emmy por esta composición).•Año 2010 en adelante:Interpretó a personajes históricos como Bernardino Rivadavia y el Teniente General Videla (entre otros), en La asombrosa excursión de Zamba (serie animada producida por El perro en la Luna, y transmitida por el Canal Encuentro y por Paka Paka).También participa con su voz en la serie animada Pedro y Lola, transmitida por el mismo canal.•Resulta muy difícil resumir esta carrera, entre otros motivos, por ser la del actor argentino que en la actualidad, lleva acumuladas más horas de grabación en estudios de doblaje.Algunas Películas•Jumanji: Para el redoblaje de 2011, Alan Parrish (Robin Williams)•Bloodsport 2: Alex Cardo (Daniel Bernhardt)•Revancha de campeones: Jerry•Red social: Abogado•Playback: Ejecutivo•El último gran héroe: Nick (Robert Prosky)•The Girl with the Dragon Tattoo - Dirch Frode (Steven Berkoff)•Bucky Larson: Nacido para ser una estrella - Jeremiah Larson (Edward Herrmann)•Karate Kid - Señor Miyagi (Pat Morita)•Patrulla de frontera - Stokes (AMG)Algunas Series de TV•Breaking Bad: Walter White (Bryan Cranston)•Cyrano: Como HermanosDirección de doblaje para algunas películas como•Piraña 3D•De Roma con amor•El exótico hotel MarigoldEntre muchas otras