Abre la convocatoria para el XXIV Salón Nacional de Entre Ríos 2023

Por medio de la resolución n° 438 la Secretaría de Cultura aprueba la convocatoria y reglamento que regirá el XXIV Salón Nacional de Entre Ríos 2023 para la disciplina grabado.Podrán participar artistas nativos del país, los argentinos naturalizados deberán acreditar un mínimo de tres años de ciudadanía o residencia continua en la Argentina a la fecha de inauguración del Salón.La inscripción de los participantes se realizará exclusivamente a través de correo electrónico hasta el 31 de agosto del corriente, para tal fin los artistas deberán enviar un e-mail a museoartemioalisio@gmail.com con el título Selección XXIV Salón Nacional de Entre Ríos Grabado 2023 con la imagen de una (1) obra en buena calidad y la declaración jurada firmada, posteriormente si es seleccionado el artista, el museo puede pedir completar la documentación según reglamento, en el caso de haber participado en ediciones anteriores del salón, no es necesario enviar la documentación requerida, ya que se encuentra en archivo.Se remitirán obras que conceptualmente reúnan la modalidad del grabado; aguafuerte, aguatinta, barniz blando, buril, punta seca, litografía, serigrafía, xilografía, linografía, collagraph, monocopia y técnicas mixtas; obtenidos con procedimientos de impresión tradicionales de uso en la actualidad. Cada grabado deberá tener firma, fecha de realización, técnica, número de tirada y copia. No se admitirán obras que hayan sido impresas mediante procedimientos de impresión no tradicionales (digital o fotográfico).El envío del correo electrónico por parte del artista implicará, de por sí, la aceptación del REGLAMENTO y demás bases y condiciones del Salón.Posteriormente los envíos seleccionados deberán efectuarse al Museo Provincial de Dibujo y Grabado Artemio Alisio, Auditorio Municipal Carlos María Scelzi, calles Urquiza y 8 de junio, Concepción del Uruguay (CP 3260), Entre Ríos, Argentina.El dibujo deberá tener una dimensión máxima de 120 cm x 100 cm, incluido el marco, estas medidas podrán ser utilizadas tanto en forma vertical como apaisada (120 x 100 cm ó 100 x 120 cm)La selección y premiación de las obras participantes del salón se harán por simple mayoría de votos del jurado. La postulación podrá ser seleccionada o rechazada, comunicándose mediante la página de Facebook del museo y por correo electrónico el resultado de la selección.Se establecen los siguientes premios:Primer Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - gobierno de Entre Ríos160.000 pesos.Segundo Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - gobierno de Entre Ríos140.000 pesosTercer Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - gobierno de Entre Ríos120.000 pesos.El jurado podrá otorgar tantas menciones como considere, las que serán compensadas con diplomas. Los premios adquisiciones correspondientes a la provincia se abonarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del organismo, según las indicaciones del Servicio Administrativo Contable de la Secretaría de Cultura.El jurado de selección y premiación estará integrado por tres miembros; dos de reconocidos antecedentes en la disciplina Dibujo y el Director del museo Artemio Alisio, el cual actuará en representación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la que podrá variar la integración y el carácter del jurado cuando existan causas de fuerza mayor. Todos los jurados actuarán ad honorem.Plazo de recepción de la documentación: hasta el 31 de agosto de 2023.Reunión del jurado para selección: 3 de septiembre de 2023.Plazo de recepción de las obras seleccionadas:hasta el 22 de septiembre de 2023, de martes a sábados de 9 a 12hs.Reunión del jurado para premiación: 23 de septiembre de 2023.Inauguración y entrega de premios y menciones: 8 de octubre de 2023, 20hs.Exposición de la Sección Grabado: del 8 al 31 de octubre de 2023.museoartemioalisio@gmail.comFacebook: Museo Artemio Alisio