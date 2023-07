Inicia el lunes la última etapa de obras del Centro Cultural Ex Central Caseros

Obra emblemática

Este lunes iniciará la última etapa de las obras del Centro Cultural Ex Central Caseros de Concepción del Uruguay, y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, junto al intendente de esa localidad, Martín Oliva, recorrieron las instalaciones.En febrero pasado, se presentaron tres oferentes para finalizar el centro cultural de la Ex Central Caseros de Concepción del Uruguay, y en mayo se firmó el contrato de obra que demandará una inversión de 798 millones de pesos. Este lunes comenzarán las obras de esta última etapa de la obra.En ese marco el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, explicó que "la obra tiene dos partes. Por un lado, distintos talleres en tanto espacio de formación de la gente de la cultura de mi ciudad y de la región porque para las distintas expresiones: talleres de pintura, de grabado, de todo lo que tiene que ver con la letras, de todo lo que tiene que ver con la cultura"Agregó luego que "el edificio central es un anfiteatro y es un teatro con una capacidad enorme con las mejores novedades en cuanto a tecnología de diseño, moderno, amplio, luminoso, de cara a nuestro río y que albergará, desde su foyer de ingreso y toda su sala, a una gran capacidad de personas que podrán disfrutar espectáculos de la cultura".Al ser consultado sobre el significado que da la comunidad de Concepción del Uruguay a esta obra, Oliva dijo: "Entendemos que la educación, el deporte y la cultura son organizadores sociales. Una sociedad se organiza en base a su educación, a las actividades deportivas y lúdicas, y a las actividades culturales. Eso forma con el Estado presente en todos sus niveles una mejor sociedad, entonces nosotros cuando terminemos esta obra, estamos contribuyendo con la mejor organización de una sociedad".Detalló luego que la obra es financiada completamente por el gobierno provincial. "Es una obra 100 por ciento provincial y seguramente después tendremos que contribuir. En toda la provincia hay muchas administraciones mixtas de las infraestructuras para mayor facilidad y por cercanía. Esta obra tendrá esas características, pero es una inversión 100 por ciento del gobierno provincial en la ciudad pero que va a ser como un faro de la región".En tanto que la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, quien estuvo el Centro Cultural Ex Central Casero junto al intendente Oliva, definió como "una obra muy emblemática desde lo cultural que se empezó a gestar desde cero en los ocho años de gestión del gobernador Gustavo Bordet". Luego, junto al intendente, también visitó el museo de la ciudad."Estamos en la ex Central Caseros que va a ser el Centro Cultural de gran jerarquía en Concepción del Uruguay. En mi cuarta visita, veo los avances y hay altas probabilidades que podemos terminar esta obra que será un hito a la cultura de Entre Ríos", expresó.A modo de cierre, Ávila sostuvo que "uno de los ejes primordiales de la gestión del gobernador Gustavo Bordet es la educación, la cultura y el hacer que viene a dar oportunidades al conjunto de la sociedad y a las personas. La cultura es el paraguas que nos une a todos”, insistió tras destacar “el proceso que se ha hecho en Concepción del Uruguay con una obra tan emblemática como es este centro cultural".