Presupuesto Participativo: solución a problemas pluviales en vecinal Las Rosas

Los trabajos fueron elegidos por los vecinos a través de Presupuesto Participativo del año pasado y serán financiados con fondos municipales. La obra, licitada este jueves, consiste en cordones cuneta, desagües pluviales y badenes en más de 16 cuadras.



Se colocarán cordones cunetas en las siguientes calles: Francia entre calles Morath y Jorge Luis Borges; C Juan Morath entre calles Francia y José Eduardo Seri; José Eduardo Seri entre Morath y Rubén Antonio Turi; y, Londero entre Francia y Av. Almafuerte.



En estas zonas, las precipitaciones generan una erosión del terreno actual y dificultan la circulación tanto de peatones como de automóviles. El proyecto tiene como objetivo brindar una solución estructural al problema.



Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas, explicó que “son más de 16 cuadras donde se realizarán cordones cunetas y badenes. Estamos muy contentos porque este tipo de obras son elegidas a través del Presupuesto Participativo en la que los vecinos deciden dónde invertir los recursos del Municipio”.



“Es muy importante porque ya es la segunda obra de la edición 2022 del Presupuesto Participativo que está pronta a iniciarse y esto refuerza la confianza del vecino en el Estado municipal. Los vecinos destacan que se les ha dado una pronta respuesta porque no pasó un año y ya se dieron a conocer los oferentes y pronto comenzarán las obras”, indicó Pablo Arriola, subsecretario de Participación Ciudadana.



Alegría de los vecinos



Elena Godoy, la presidenta de la comisión vecinal, destacó que “hace más de 25 años que no tenemos una obra de esta magnitud en nuestro barrio; y tampoco una respuesta tan rápida. Es maravilloso para nuestra vecinal”.



Ramiro Montiel, secretario de la Vecinal Las Rosas, comentó que es “muy importante esta respuesta a lo que propusieron los vecinos. También valoro que la Municipalidad incluyó otros servicios en las obras, además del cordón cuneta que se votó”.



Detalles de la obra



Se realizarán cordones cunetas y desagües pluviales. Además, se plantean obras complementarias como construcción de badenes en intersecciones y el traslado de columnas de media tensión.



En la licitación se presentaron Daniel Barón S.A y Arenas del Paraná SRL.