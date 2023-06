La UTN firmó un convenio para fortalecer las políticas de género

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) rubricaron un convenio recíproco que prevé la cooperación técnica, académica, científica, pedagógica y cultural para fortalecer las políticas de género en la institución educativa. Se espera que este acuerdo alcance a más de 90.000 estudiantes de todo el país.En la sede de la UTN en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra sostuvo que "este convenio nos permitirá seguir abriendo puertas y conquistar derechos que todavía nos faltan. En tiempos complejos para las mujeres y LGBTI+, firmar este acuerdo habla de continuar fortaleciendo estas estructuras". En esa línea, celebró la creación de la Unidad de Género y Diversidad de la UTN y enfatizó: "Para mí es un orgullo estar acá y que las universidades públicas se comprometan con la perspectiva de género y con la búsqueda de la igualdad, porque es desde ahí que vamos a lograr una Argentina mucho más justa, más equitativa y más igualitaria".Las acciones conjuntas comenzaron hoy mismo, con el desarrollo de la capacitación “Micaela Tec” de formación básica en géneros y diversidad pensada para los entornos de ciencia y tecnología. Este dispositivo, en el que participaron más de 40 personas, contará con cinco clases escritas y actividades que podrán realizarse de modo virtual y auto asistida. Los contenidos fueron elaborados por la Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género del MMGyD.A través de la puesta en funcionamiento de su Unidad de Género y Diversidad, la UTN avanzó en la emisión de títulos no binarios, el desarrollo de un manual de lenguaje no sexista y la capacitación de más de 7.500 docentes y no docentes en Ley Micaela.En un contexto de constantes avances tecnológicos, la producción de conocimiento se ve atravesada por los sesgos de quienes desarrollan estas herramientas. En este sentido, resulta un desafío que la investigación y el desarrollo tecnológico pueda realizarse con una perspectiva de género y con mayor participación de mujeres y LGBTI+. Por esta razón, cobra mayor relevancia la articulación entre el Estado y las universidades.Por el MMGyD también asistieron la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Julieta González Salinas; y el director de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género, Bruno Bazán. Por la UTN, participó de forma remota el rector de la casa de estudios, Rubén Soro; y de manera presencial el secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero; entre otras autoridades, referentes estudiantiles y graduadas y graduados de las 30 facultades regionales y del Instituto Nacional del Profesorado Técnico.