Sidecreer invita a una masterclass a cargo de Sergio Wolf, denominada “Imaginar un documental. Escribir un documental. Filmar un documental”. La actividad tendrá lugar el jueves 29 de junio, a la hora 16, en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos -Gregoria Matorras 861- de Paraná.Junto a Wolf, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Cineasta, Guionista y Docente, nos preguntaremos: ¿Cómo surge la idea de un documental? ¿Existen estímulos, resonancias, imágenes que se nos aparecen, lecturas, encuentros, azares que activan el deseo de filmar? ¿Cómo es que esas chispas se vuelven escritura? ¿Cómo es que esas palabras escritas ponen en acción un rodaje? ¿Son muchas preguntas?El documental siempre parte de preguntas. Y la masterclass intentará responderlas.La actividad es gratuita y abierta al público, Para participar sólo te pedimos que completes el siguiente formulario Sergio Wolf, nacido en Buenos Aires, es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de Buenos Aires. Director Artístico del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) desde 2008 a 2012. Jurado de concursos y festivales internacionales en Cannes, Gijón, Los Ángeles, Cartagena, Montreal, Bogotá, Valdivia, Lima, Santiago de Chile y La Paz. Como guionista, escribió los largometrajes La felicidad (un día de campo) y Zapada (Raúl Perrone, 1998 y 1999), Encarnación (Anahí Berneri, 2007), Extranjera (Inés de OIiveira Cézar, 2007) y Por tu culpa (Anahí Berneri, 2009).Como cineasta, realizó: Yo no sé qué me han hecho tus ojos (2003, junto con Lorena Muñoz); Los destiladores de naranjas (2004, CM)Las orillas (2007, TV); El color que cayó del cielo (2014); Viviré con tu recuerdo (2016) y Esto no es un golpe (2018). Sus películas participaron de los festivales internacionales Viennale, Tribeca, Toulouse, San Pablo, Helsinski, Guadalajara, París, Montreal, Munich, La Habana, Vancouver, BAFICI, Lisboa, Cartagena, Trieste, Lima, San Francisco, entre otros.Como docente es Profesor Titular de Guion Documental I y Guion IV, en las Maestrías de Documental y Guion, respectivamente, así como Profesor Adjunto de Historia del Cine I, de la Universidad del Cine. También ha dado cursos, seminarios y workshops en la Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba), el CGAI (España), la Escuela de Cine de Medellín (Colombia) y Filmar la Identidad (Chile).Como autor y compilador publicó los libros Cine Argentino. La otra historia (1992), Nuevo Cine Argentino (2000) y Cine/Literatura. Ritos de pasaje (2001) y Take 100-The Future of Film 100 New Directors (2010) y La escena documental (2018)En televisión es el autor y conductor de los programas Nuevo Cine Argentino y Los oficios del cine (Canal de la Ciudad).