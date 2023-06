Iosper anunció un aumento para sus prestadores: “A julio sumará un 88,83%”

Institucionales IOSPER incorporó prestadores odontológicos en el departamento La Paz

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) anunció un aumento del 10% en junio a los prestadores, a lo que se sumará otro 18% en julio. De ese modo, en los primeros siete meses del año, de enero a julio, se acumulará una mejora del 88,83%.En la obra social provincial -la de mayor envergadura, con un universo de 300 mil afiliados en la Provincia- sostienen que los aumentos que se han otorgado a los prestadores superarán a la inflación. A ese respecto, ilustran que las proyecciones hablan de una inflación a julio que rondará el 60%, pero que los aranceles habrán crecido en ese mismo período un 88,83%.Al respecto, el Gerente de Administración de la obra social provincial, Arnoldo Smith, comunicó aque el objetivo es “acompañar la inflación porque a julio rondará el 55 o 60% y Iosper, a julio, habrá otorgado un aumento del 88,83%. Es decir que solo se acompaña a los prestadores, sino que otorga incrementos reales de aranceles”. “Y en tiempos complicados económicamente, Iosper sigue acompañando a sus afiliados”, ponderó.Con la actualización, la consulta, en la categoría A, subirá a un monto de 4.172 pesos. “El valor coseguro no cambia, pero sí varía el de las prácticas porque aumenta la prestación”, comentó Smith.En la oportunidad, ponderó que “el 95% de los recursos por el pago de las prestaciones queda en la provincia de Entre Ríos”.Consultado al Gerente de Administración de Iosper por las críticas a la atención en las oficinas de la obra social provincial, éste argumentó: “Son 300 mil afiliados y 95 las bocas de atención en toda la provincia y Capital Federal; y no todos despertamos de buen humor todos los días y tal vez por una carga emocional de uno mismo o de otro, se siente que no es atendido como merece, pero siempre estamos dispuestos a escuchar las quejas o recomendaciones porque estamos prontos a mejorar”.