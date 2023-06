El fomento de la cultura entrerriana como política a largo plazo

Convocatorias Abiertas

En el último mes, la Secretaría de Cultura -órgano provincial que tiene bajo su órbita 18 instituciones vinculadas a la cultura y diferentes programas de articulación nacional, provincial y municipal-, ha puesto a disposición de trabajadores, artistas y gestores de la cultura una serie de convocatorias y concursos con el objetivo de dar impulso al sector cultural entrerriano en general, y a disciplinas y sectores históricamente postergados en particular.“Los primeros días de junio hicimos un importante anuncio sobre dos líneas de fomento que tienen una inversión de 30 millones de pesos”, contó la secretaria de Cultura Francisca D´Agostino al referirse al nuevo Programa Cultura en el Territorio y a la segunda edición de los Fondos Concursables que están disponibles en el sitio web de la Secretaría.Los Fondos Concursables apoyan proyectos independientes que contribuyan al fortalecimiento del sector cultural y de las comunidades de todo el territorio entrerriano. Está destinado a artistas de todas las disciplinas, gestores/as y colectivos culturales, espacios culturales y organizaciones de base territorial a través de cuatro líneas de aportes. El monto total invertido será de $20.000.000. Este proyecto ya se desarrolló en el 2022 con una fuerte convocatoria.Cultura en el Territorio, por su parte, es una política pública que busca atender necesidades concretas de las diferentes zonas, consolidando las identidades locales a través de diferentes prácticas y acciones, acompañando sus dinamismos, manifestaciones y producciones simbólicas. Los destinatarios son las Áreas de Cultura de gobiernos locales que estén adheridos al Consejo Provincial de Cultura. El monto total de la inversión por parte del Estado entrerriano será de $10.000.000.“Además hemos lanzado un nuevo Concurso de Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio, que está basado en la implementación de la Ley Provincial N° 11.046”, explicó la funcionaria. Este premio otorga un beneficio que consiste en la exención del impuesto inmobiliario urbano provincial a aquellos dueños particulares que tengan una propiedad patrimonial y resulten elegidos por el jurado. La exención del impuesto inmobiliario urbano será a partir del periodo 2023. También se otorgará una distinción para inmuebles que son propiedad de organismos públicos nacionales, provinciales y/o municipales.“El Salón de Fotografía y la tercera edición del Premio a la Pieza Única Artesanal ponen en valor dos disciplinas que no tenían distinciones. Con mucho trabajo hemos logrado idear, organizar e implementar en los últimos años estos reconocimientos. Son muy importantes porque al igual que los salones de Artes Visuales y de Dibujo y Grabado, son premios adquisición; eso significa que el Estado entrerriano no solo valora a las y los artistas, sino que también adquiere obras de arte que son y serán nuestro patrimonio artístico”.Cabe destacar que también el Premio Provincial de Danzas tuvo su primera edición en 2022 y contó con una importante repercusión. Este año se llevará a cabo el Encuentro de los premiados del año pasado y la apertura de un nuevo concurso.D´Agostino también hizo un recorrido por diferentes programas que actualmente tienen convocatorias abiertas y benefician a diferentes sectores culturales. “Los Juegos Culturales Entrerrianos Evita es un programa histórico de la Secretaría -articulado con el Ministerio de Cultura de la Nación- y el más federal. Con esta convocatoria artística que está destinada a las juventudes y a las personas mayores llegamos a cada localidad; de allí se pasa a una instancia departamental, a una regional, y finalmente a la provincial. Tenemos generaciones de gurises y gurisas que se han formado artísticamente con esta propuesta. Eso nos llena de orgullo. Este año llevaremos adelante la edición número 18”.La Secretaria también invitó a emprendedores y emprendedoras para participar de la VII Feria del Centro. Las Industrias Creativas de la Región Centro tendrán su gran feria anual en agosto en Rosario. La Feria es una iniciativa organizada en conjunto por organismos de Cultura de los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. Para el evento la Secretaría abrió postulaciones a emprendimientos del sector diseño. El formulario estará disponible hasta el 5 de julio.“Este año tendremos una nueva edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Será en agosto en La Histórica, como cada año desde su recuperación. El evento dejó de hacerse por distintas razones hasta que decidimos -con el apoyo del Gobernador- darle visibilidad a la potencia que tiene el teatro entrerriano. Es una verdadera fiesta, la comunidad la espera”, contó. Y agregó: “para esta edición el jurado ya eligió las doce obras representativas de las regiones entrerrianas, está en curso la selección de las propuestas formativas y tenemos una nueva convocatoria. Se trata de una invitación exclusiva a actores y actrices del departamento Uruguay que estén interesados e interesadas en trabajar junto a Juan Parodi en una actividad artística al aire libre en espacios no convencionales, creada especialmente para el Encuentro”.La funcionaria al frente de la cartera de Cultura destacó el gran esfuerzo de su equipo y de los equipos de diferentes estamentos, tanto del ejecutivo como del poder legislativo, para concretar muchas de las normas legales que dan sustento a las políticas culturales para llegar a todas y todos los entrerrianos. “Queremos políticas que trasciendan a los gobiernos; y fomentamos que las comunidades artísticas defiendan estas conquistas y las consideren un derecho que nadie pueda quitarles”, finalizó.Todas las bases, reglamentos y formularios de participación se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría ingresando en: https://www.entrerios.gov.ar/cultura/ en sección Concursos AbiertosPrograma de fomento Cultura en el Territorio: Desde el 1° de junio al 30 de junioPrograma de fomento Fondos Concursables: Desde el 1° de junio al 15 de julioJuegos Culturales Entrerrianos Evita / Regionales: Hasta el 7 de julioConvocatoria para el taller de montaje y realización de intervenciones para el 38° Encuentro Entrerriano de Teatro: 1° de julioFeria de la Región Centro: Hasta el 5 de julioConcurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio: Desde el 1° de junio al 31 de julio3° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos 2023: Desde el 16 de junio al 17 de julio3er. Concurso “Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2023”: Desde el 21 de junio al 4 de agosto